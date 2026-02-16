Fysioterapeut till Habiliteringscenter Flemingsberg barn
2026-02-16
Vi söker en driven fysioterapeut/sjukgymnastPubliceringsdatum2026-02-16Om företaget
Habiliteringscenter Flemingsberg barn är en specialistmottagning i öppenvården som erbjuder insatser till barn 0-17 år med varaktiga funktionsnedsättningar som intellektuellfunktionsnedsättning, rörelsenedsättning och autism.
Verksamheten bedrivs i ett tvärprofessionellt teamarbete tillsammans med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, specialpedagog och arbetsterapeut. Här får du möjlighet till bred yrkesmässig utveckling med arbetsuppgifter som det inte enbart finns ett enda rätt svar på. Vår mottagning ligger nära Flemingsbergs centrum mittemot Huddinge sjukhus.Om tjänsten
Som sjukgymnast/fysioterapeut inom habiliteringen får du ett självständigt, omväxlande och stimulerande arbete. Du kommer att arbeta med patienter inom en stor variation av diagnoser och funktionsnedsättningar till exempel cerebral pares, muskelsjukdomar, kromosomavvikelser, autismspektrumdiagnos samt intellektuell funktionsnedsättning. I arbetet ingår motoriska bedömningar, kartläggning, förskrivning och uppföljning av hjälpmedel samt behandling, individuellt och i grupp.
Du kommer att upprätta vård- och åtgärdsplaner i samråd med patienten och dess nätverk för att få en samsyn kring insatser och delaktighet. Dina behandlingar syftar till att stödja barnet i dess motoriska utveckling för att ge största möjliga självständighet samt optimera den omgivande miljön utifrån de förutsättningar som finns. I arbete ingår även konsultation och kunskapsöverföring till närstående och personal i patientens närmiljö.
Vi samverkar med vårdgrannar, kommunal verksamhet och andra myndigheter, då våra patienter ofta har komplexa behov. Just nu söker vi en sjukgymnast/fysioterapeut med placering i vårt team som jobbar med patienter med rörelsenedsättning.
Om dig:
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, du är strukturerad, noggrann och samtidigt flexibel för att klara och tycka om det varierade arbetsinnehåll som finns i vår verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av habilitering och/eller personer inom vår målgrupp, samt erfarenhet att arbeta tillsammans med tolk.
Du är en person som är initiativtagande, som engageras av att hitta lösningar utifrån patientens fokus. Du gillar att arbeta likväl självständigt som i team och tar eget ansvar för att planera, utveckla och driva patientarbetet framåt. Hos oss behöver du ha förmågan att kunna samarbeta och drivas av ett kollegialt lärande då du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier på din enhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidare heltid
Vi erbjuder bland annat:
• 25 % subvention på SL-kort (3-12 månader)
• Individuellt anpassad introduktion och kompetensutveckling som sker i nära samarbete med erfarna kollegor i teamet.
• Ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
• Flexibel arbetstid
Om verksamheten:
Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
