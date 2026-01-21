Fysioterapeut till Habiliteringen för rörelsenedsättning
Region Uppsala / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2026-01-21
Habiliteringen för rörelsenedsättning
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du vara med och skapa möjligheter tillsammans med oss?
Välkommen att söka tjänsten som fysioterapeut på Habiliteringens enhet för rörelsenedsättning. Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och få ett arbete som både är varierat och stimulerande. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vår målsättning är en sammanhållen habilitering för en jämlik och patientsäker vård med god kvalitet. Det innebär att vid behov kan delar av arbetstiden kan komma att förläggas på någon av våra övriga enheter. Provanställning kan komma att tillämpas.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och förmåner som gör skillnad. Läs om våra förmåner här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Som fysioterapeut ingår du i en tvärprofessionell enhet med en viktig roll i det teambaserade behandlings- och utredningsarbetet. Din inriktning kommer främst att vara mot barn och ungdomar med rörelsenedsättning, flerfunktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Insatserna kan ges individuellt eller i grupp till patienter, närstående och personal.
I arbetet ingår att göra bedömningar, kartläggningar, upprättande av vårdplaner samt förskrivning och uppföljning av hjälpmedel. En stor del av arbetet innebär att ge handledning och utbildning till familj, nätverk och personalgrupper. Våra patienter har ofta komplexa behov där samverkan krävs, inte bara i teamet, utan även med vårdgrannar, kommunal verksamhet och andra myndigheter.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom habilitering eller med målgruppen på något annat sätt. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs och har erfarenhet av att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete.
Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har en god pedagogisk förmåga och ett gott bemötande och kan lätt skapa kontakt med både patienter, anhöriga och kollegor. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Då resor i tjänsten förekommer är B-körkort meriterande.
Vår verksamhet
Habiliteringen i Uppsala län tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och har i många år varit en "habilitering i framkant". Vi är en specialiserad verksamhet och har vår spetskompetens inom olika former av medfödda rörelsenedsättningar samt förvärvad hjärnskada, autism, intellektuell funktionsnedsättning och vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. Våra tvärprofessionella team finns i Enköping, Tierp, Uppsala och Östhammar.
Verksamheten präglas av utveckling och ett evidensbaserat arbetssätt och du får ett stimulerande och varierat arbete. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt inom habiliteringens egna verksamhet. Varje profession har dessutom regelbundna träffar för att säkerställa likvärdig kompetens och därmed lika vård inom länets olika enheter. Alla nyanställda har en personlig mentor under första året. Inom förvaltningen finns en forsknings- och utvecklingsavdelning, med syfte att stimulera och stödja utvecklingsarbete.
Enheten Habiliteringen för rörelsenedsättning består av 30 medarbetare med professionerna arbetsterapeut, socionom/kurator, sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog, logoped, specialpedagog, sekreterare och gruppchef. Våra olika kompetenser gör oss mångsidiga och flexibla.
Vill du veta mer?
För mer information är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Eva Hummelgård på telefon 018-617 48 92 eller e-post: eva.hummelgard@regionuppsala.se
Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-01-21Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
