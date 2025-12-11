Fysioterapeut till Habilitering ungdom/vuxen, Sundsvall
2025-12-11
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
På habiliteringsmottagningen arbetar vi utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Habiliteringens målgrupp är personer med varaktiga funktionsnedsättningar där de största grupperna är, autism, cerebral pares samt utvecklingsstörning. Vi ser stora fördelar med teamarbete där arbetsterapeut, kurator, psykolog, logoped och fysioterapeut ingår. Teamet arbetar också tillsammans med habiliteringsläkare och sjuksköterska. En god samverkan mellan yrkesgrupper är en nödvändighet för kvalitet i arbetet med patienter och deras anhöriga/nätverk.
Vill du bli en del av vårt team? Vi söker nu dig som är legitimerad fysioterapeut. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Fysioterapeut till Habilitering ungdom/vuxen, Sundsvall

Dina arbetsuppgifter
I din roll som fysioterapeut hos oss kommer du främst att arbeta med ungdomar och vuxna med rörelsenedsättning. I arbetet ingår bland annat:
Göra bedömningar
Utföra behandlingar
Hjälpmedelsutprovningar
Uppföljningar
Som fysioterapeut hos oss kommer du även arbeta med information, rådgivning, handledning, samverkan och utbildning till nätverk och personal. Vi erbjuder en god arbetsmiljö med varierat arbete och goda utvecklingsmöjligheter och en individuellt anpassad introduktion.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att arbeta inom habilitering
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Självgående
Strukturerad
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Ersättning

Månadslön
