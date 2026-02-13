Fysioterapeut till Fysioterapimottagningen Karlstad Rehabcenter
2026-02-13
Om Jobbet
Vi på Karlstad Rehabcenter fortsätter att växa och vill nu varmt välkomna en ny kollega till våra behandlingsrum och toppmoderna gymlokal. Just nu är vi fem fysioterapeuter som arbetar i lokalerna. Mottagningen bedriver artrosskola, medicinsk träningsterapi och individuella möten.På mottagningen värnar vi om ett nära samarbete kollegor emellan.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Arbetet som fysioterapeut / sjukgymnast innebär bedömning, behandling och rehabilitering. Som fysioterapeut inom primärvården är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse/stödjeorganen. En stor del av din tid ägnar du åt mottagningsarbete där du tillsammans med patienten formar mål och lägger upp en plan för att nå dessa.Bakgrund
Vi söker dig som är leg. fysioterapeut/sjukgymnast och gärna har några års klinisk erfarenhet inom primärvård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du är självständig, positiv och flexibel, tar stort ansvar och har lätt för att samarbeta. För oss är tillgänglighet, kvalitet och bemötande väldigt viktigt och tidvis kan arbetsbelastningen vara hög. Mottagningen använder sig av journalsystemet Cosmic och det är positivt om du är bekant med detta system.
Vi erbjuder dig
Vår största ambition utöver god vård är att våra kollegor ska må bra och vi har lagt upp anställningsvillkoren för att matcha det. Mottagningen är väletablerad i Karlstad och du kommer ha bra möjligheter att jobba med många olika patientgrupper. Vi är lokaliserade centralt i Karlstad med nära till kollektivtrafik, gott om parkering för både bil och cykel. Vi har i mottagningen ett helt nytt kommersiellt gym som vi nyttjar för att rehabilitera våra patienter.
Som arbetsgivare önskar vi att våra fysioterapeuter har hög kompetens därför ser vi till att våra fysioterapeuter får utbilda sig regelbundet. Möjligheten finns även att göra din specialist utbildning hos oss.
Som anställd hos oss har du:
• Friskvårdsbidrag
• Tjänstepension
• Karlstads bästa kollegor
Anställning och ansökan
Urval och intervjuer sker löpande så sök gärna så snart du kan vid intresse.
Frågor och funderingar mottas tacksamt av verksamhetschef Daniel Larsson på daniel@karlstadrehabcenter.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: daniel@karlstadrehabcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstad Rehabcenter AB
Våxnäsgatan 10 (visa karta
653 40 KARLSTAD Arbetsplats
Karlstad Rehabcenter Kontakt
Verksamhetschef
Daniel Larsson daniel@karlstadrehabcenter.se Jobbnummer
