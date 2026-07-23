Fysioterapeut till Fysioklinken Rehab Vänersborg
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjukgymnastjobb / Vänersborg Visa alla sjukgymnastjobb i Vänersborg
2026-07-23
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Information om arbetsplatsen
Vi söker dig som vill arbeta som fysioterapeut i primärvården, ett arbete med stor variation och möjlighet att göra skillnad för både gammal som ung. Som fysioterapeut fyller du en viktig funktion i teamet kring patienten för att skapa en trygg och kvalitativ vård. Du kommer att arbeta individuellt och tvärprofessionellt med kompetenta och erfarna kollegor.
På mottagningen förekommer både grupp- och individuella patientbesök. Det finns stora möjligheter att fördjupa sig inom något område och vara med att utveckla mottagningen.
Mottagningen är centralt beläget i fräscha lokaler om cirka 500 kvm med ett tilltaget gym. Vi använder oss av ultraljud som komplement till sedvanliga undersökningar för diagnosticering. Här arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt administratör. Du kommer att arbeta teambaserat för vissa sjukdomstillstånd och i övrigt kommer du att arbeta självständigt. Vi främjar ett öppet klimat kollegialt på mottagningen där vi delar med oss av varandras kunskaper. Individuella utvecklingsmöjligheter finns utifrån behov och önskemål. Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt fysioterapeutiskt arbete inom primärvården. Kvalifikationer
Krav legitimerad Fysioterapeut. Vi ser gärna att du erfarenhet av arbete inom primärvården. Har du erfarenhet av att leda grupper är det meriterande likväl som utbildning inom akupunktur, OMI och/ellerMcKenzie. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav. Dina personliga egenskaper
Stresstålig då det under perioder kan vara hög arbetsbelastning. Du är en person som ser det som en självklarhet att ha ett stort engagemang i såväl dina patienter som i mottagningens utveckling. Du är nyfiken på nya lösningar och möjligheter. Du tycker om att jobba i team samtidigt som du är en självständig person. Du är flexibel har god förmåga att prioritera.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som lyhördhet samt förmåga till samarbete.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Parallellgatan 60 (visa karta
)
462 32 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fysiokliniken Vänersborg Jobbnummer
10009816