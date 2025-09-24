Fysioterapeut till Ersta Johanneslunds äldreboende i Västerhaninge
2025-09-24
Om arbetsplatsen
Ersta äldreboenden är den del av Ersta diakoni och bedriver äldreboenden i Stockholm och Uppsala. Vårt mål är att ge våra boende en trygg och innehållsrik vardag, med aktiviteter, gemenskap och goda och trivsamma måltider. Hos oss ska alla kunna känna sig hemma!
Från februari 2026 tar Ersta diakoni över driften av Johanneslunds äldreboende i Västerhaninge. Johanneslund är ett modernt och hemtrevligt äldreboende med 96 lägenheter, beläget i en naturnära miljö i Västerhaninge. Här vill vi skapa en trygg och innehållsrik vardag för de boende - med meningsfulla aktiviteter, gemenskap och goda måltider.
På Johanneslund arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, omvårdnadspersonal och ledning nära varandra. Vår gemensamma riktning är tydlig: att stärka livskvaliteten och delaktigheten för alla boende.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi också en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som fysioterapeut blir du en viktig del av vårt multiprofessionella team som består av undersköterskor, sjuksköterska, läkare och arbetsterapeut. Tillsammans arbetar vi utifrån ett funktionsbevarande arbetssätt med målet att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra boende.
I rollen ingår bland annat att:
bedöma förflyttningsförmåga, upprätta planer i journalsystemet Epsilon samt informera och handleda omvårdnadspersonalen utifrån dessa
bedöma, förskriva, prova ut och följa upp hjälpmedel
handleda omvårdnadspersonalen i fysioterapeutiska aspekter av det dagliga arbetet
inventera och funktionskontrollera medicintekniska produkter enligt gällande rutiner
genomföra behandlande insatser utifrån din profession
hålla fysiska aktiviteter både individuellt och i grupp
delta i veckovisa teamronder på avdelningarna
delta i veckovisa fallronder tillsammans med övriga teamet
tillsammans med boendets arbetsterapeut och aktivitetsansvarig ingå i Johanneslunds aktivitetsteam.
Du har ett nära samarbete med boendets arbetsterapeut och ingår också i ett nätverk med övriga fysioterapeuter och arbetsterapeuter på Erstas äldreboenden.
Tjänsten är på 100 % och arbetstiden är förlagd måndag-fredag.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din roll som fysioterapeut och som trivs i rollen som specialist. Du uppskattar att dela med dig av din kompetens till andra och är duktig på att kommunicera pedagogiskt.
Du har god problemlösningsförmåga och arbetar strukturerat.
Inte minst har du ett gott bemötande mot såväl boende som kollegor och delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
har minst två års erfarenhet inom yrket.
Övrigt om rekryteringen
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktperson: Johanna Modée, Övergripande Verksamhetschef, johanna.modee@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb.
, http://www.erstadiakoni.se Arbetsplats
Ersta diakoni Kontakt
Johanna Modée johanna.modee@erstadiakoni.se Jobbnummer
9525316