Fysioterapeut till den kommunala primärvården i Borgholm
2025-08-18
Vill du som fysioterapeut vara med och fortsätta utveckla den kommunala primärvården i Borgholm?
Vi är den lilla kommunen med stora möjligheter!
Socialförvaltningen står inför stora utmaningar då den äldre befolkningen ökar och arbetskraften minskar. Inför omställningarna till den nya socialtjänstlagen och Nära vård är den kommunala primärvården en viktig resurs. Nytt tänk och nya arbetssätt behöver införas. Därför behöver vi Dig som vill vara med att utveckla framtidens vård och omsorg!
Vi vill välkomna dig till en arbetsplats där vi drivs av att utveckla verksamheten med fokus på en personcentrerad vård. Vi behöver en Fysioterapeut som är driven, engagerad och nytänkande.
Passar beskrivningen in på dig?
Passar beskrivningen in på dig?

Sök redan idag då vi intervjuar löpande!
Som fysioterapeut skapar du förutsättningar för den enskilde att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Du ansvarar för funktionsbedömning, träning, behandling samt hjälpmedelsförskrivning. Dessutom är du en viktig del i att utveckla det förebyggande arbetet inom Socialförvaltningen.
Teamets uppgift är att bedriva hälso- och sjukvård inom den kommunala primärvården. I ditt arbete ska du samverka med övriga yrkeskategorier i verksamheten samt ansvara för handledning och delegering till rehab assistenter och omvårdnadspersonal.
Enhetens styrkor är:
• Vi verkar för att ett rehabiliterande arbetssätt används hos alla som arbetar inom vård och omsorg genom utbildning och handledning av personalen.
• Vi har en god samverkan i teamet samt med Hälsocentralen och distrikts rehab
• Vi arbetar med förbättringsarbete i vardagen genom tydliga rutiner och handlingsplaner
• Vi lär av våra erfarenheter genom utveckling till det bättreKvalifikationer
• Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och ser fördelarna med att arbeta i team
• Vi ser det som en självklarhet att arbeta med ett patientcentrerat synsätt med den enskildes delaktighet i fokus och du delar den inställningen
• Du ser möjligheter, är positiv och vill vara med och utveckla den kommunala primärvården
• Du bör även ha en god förmåga att arbeta självständigt, fatta egna beslut och samtidigt ha förmågan att se dig som en i vårt team
• Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och engagemang!
• B-körkort är ett krav.
Har vi fångat ditt intresse ser vi fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg innefattande
• äldreomsorg
• kommunens hälso- och sjukvård
• individ- och familjeomsorg
• omsorg om funktionsnedsatta
• administrativ enhet
Borgholms kommun omfattar norra delen av Öland - solen och vindarnas ö. Centralorter är Borgholm, Köpingsvik och Löttorp.
Vi erbjuder en mångfald av yrkesområden och en mängd viktiga jobb. Hos oss arbetar ca 1000 medarbetare fördelat på tre förvaltningar och två kommunala bolag. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med bra anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. I vårt arbete utgår vi från våra värdeord: Välkomnande-Utvecklande-Tillsammans.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig bl.a. ett roligt och utvecklande arbete, trevliga och kompetenta kollegor, en mycket aktiv personalförening.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
