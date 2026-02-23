Fysioterapeut till Brommagården och Tranebergs Vob
2026-02-23
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Brommagården är ett litet demensboende med 36 platser för personer med kognitiv svikt.
Traneberg är ett vård och omsorgsboende med 44 platser för personer med demensdiagnos.
Vi erbjuder
Din roll
Du kommer att arbeta i team i nära samarbete med en arbetsterapeut, sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal. Din tjänst är fördelat mellan Brommagårdens- och Tranebergs vård- och omsorgsboende. Tillsammans med din arbetsterapeut kollega medverkar du till att våra boende får en personcentrerad funktionsbevarande vård. Du ger handledning till omvårdnadspersonal för att stödja ett hälsofrämjande förhållningssätt.
I uppdraget ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en fysioterapeut/sjukgymnast så som bedömningar, uppföljningar, ordination och utprovning av hjälpmedel, hjälpmedelshantering och medverkande i gång och förflyttningsträning. I ditt uppdrag ingår att både självständigt och tillsammans med kollegor och övriga yrkeskategorier ansvara för bedömningar, åtgärder, dokumentation samt handledning och utbildning av omsorgspersonalen. Även handledning av studenter ingår i ditt uppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med några års arbetslivserfarenhet som fysioterapeut/sjukgymnast inom äldreomsorgen.
Du har lätt att samarbeta med olika typer av yrkeskategorier och med anhöriga. Du är trygg och stabil och har en förmåga att se till helhetsperspektivet i verksamheten när du arbetar. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en öppenhet inför förbättringar och vill bidra till vår gemensamma utveckling. Du har en pedagogisk förmåga och kan undervisa om det behövs.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi vill gärna att du är intresserad av kvalité och utveckling.
Anställningen är tidsbegränsad, särskild visstidsanställning till och med 2026-12-31.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/876". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning Kontakt
Jeni Othman jeni.othman@stockholm.se 08-50806722 Jobbnummer
9756601