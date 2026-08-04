Fysioterapeut till barn- och ungdomshabiliteringen
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri / Sjukgymnastjobb / Hudiksvall Visa alla sjukgymnastjobb i Hudiksvall
2026-08-04
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Barn- och ungdomshabilitering är en verksamhet som ansvarar för habiliterande insatser till barn och ungdomar 0-17 år med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Vi utgår från en helhetssyn på barnets/ungdomens behov och följer deras utveckling över tid. I Hudiksvall är vi ett engagerat tvärvetenskapligt team som arbetar i nära samverkan med teamet i Bollnäs vilket skapar god tillgänglighet för våra patienter.
Den största belöningen är känslan av att göra skillnad - i både stort och smått. Det lilla för oss kan vara stort för våra patienter och vårdnadshavare, säger Josefine Olsson, legitimerad fysioterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen i Hälsingland.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Vi träffar patienter och vårdnadshavare på mottagningen, i hemmet, på förskola/skola och andra platser i patientens omgivning. Idag erbjuder vi även en hög andel digitala vårdkontakter.
Som fysioterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• bedömning och behandling av nedsatt motorisk funktion och delaktighet
• utprovning och uppföljning av hjälpmedel
• handledning/utbildning/gruppverksamhet till patient och vårdnadshavare
• samverkan med annan hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet.
Hos oss får du
• arbeta tillsammans med engagerade, samverkande, ansvarsfulla och kompetenta medarbetare
• vara en viktig del i ett tryggt tvärvetenskapligt team där det alltid finns någon att rådfråga
• arbeta med många varierande arbetsuppgifter.
Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/FormanerKvalifikationer
Vi söker dig med god samarbetsförmåga och stort intresse av att arbeta med övriga professioner i en omväxlande vardag. Du är flexibel och klarar att ändra din grundplan i möten oavsett om det är med patient eller kollega. Du bör vara intresserad av helheten kring de patienter och vårdnadshavare vi möter och bra på att strukturera ditt arbete för att kunna planera och genomföra det som ingår i din arbetsbeskrivning.
I rollen som fysioterapeut ska du
• vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
• ha giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn eller vuxna med funktionsnedsättning.
Vänligen ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1986". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Kontakt
Ann-Britt Sjöbom, fysioterapeut ann-britt.sjoblom@regiongavleborg.se 0703880970 Jobbnummer
10021365