Fysioterapeut Till Asih/palliativa Avdelningen, Södertälje Sjukhus
2025-09-10
Vill du både specialisera dig inom din profession och samtidigt behålla bredden? Hos oss finns en lärande arbetsmiljö där du oavsett antal år i yrket kan få goda möjligheter att utvecklas.
Vi har erfarna kollegor och korta beslutsvägar vilket gör det lätt att förankra nya idéer. Flera av kollegorna har återvänt till arbetsplatsen för att de uppskattar verksamhetsområdets arbetssätt.
Hälsoprofessioner är ett brett verksamhetsområde som omfattar arbetsterapeuter, dietister, friskvårdskonsulent, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, psykolog och vårdplanerare. Våra enhetschefer har delade tjänster och är därför väl förankrade i kliniken. Verksamheten har vid två tillfällen vunnit regionens pris Gyllene Äpplet som delas ut för att uppmärksamma utvecklande initiativ både inom chef- och medarbetarledet.
Fysioterapeut till ASIH/palliativa avdelningen, Hälsoprofessionerna, Södertälje sjukhus
Våra specialister arbetar gemensamt med verksamhetsövergripande uppdrag och ingår i vår egen forsknings- och utvecklingsgrupp som stimulerar och stödjer utvecklingen av våra professioner. Bland annat inom områdena för patientsäkerhet och kvalitet, studenthandledning och psykosocialt välmående på arbetsplatsen. Vi erbjuder flera personalvårdande aktiviteter som träning, meditation och handledning.
Fysioterapienheten är en del av verksamhetsområdet Hälsoprofessioner.
På sjukhuset finns 17 fysioterapeuter och vi arbetar inom de olika slutenvårdsavdelningarna. Vi har också öppenvård inom, till exempel, hjärtrehab och kvinnohälsa, utöver ASIH.
Den aktuella tjänsten är främst förlagd till den palliativa vårdavdelningen och ASIH.
Den palliativa vårdavdelningen har 9 platser för vård i livets slutskede, palliativ vård. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med ASIH. Teamet på ASIH består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator och dietist. Som fysioterapeut arbetar du nära en arbetsterapeut. Teamen är uppdelade geografiskt i Södertälje-, Salem- och Nykvarns kommun och erbjuder hjälp till patienter med omfattande medicinska behov i alla åldrar, med olika diagnoser, i kurativt eller palliativt skede.
Arbetet innebär bedömning och behandling i hemmet, men detta kan även ske på sjukhuset där vi har träningssalar, även med tillgång till behandlingsbrits, och bassäng.
På sjukhuset är vi under utveckling av flera aktiviteter, förutom ASIH, som innebär att patienter vårdas i sina hem, vilket fysioterapeuter och arbetsterapeuter på ASIH är engagerade i.
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som är empatisk och ansvarstagande och som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har god samarbetsförmåga, starkt eget driv och förmåga att kommunicera tydligt och lyhört med patienter och kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i denna rekrytering
Dina kvalifikationer:
• Leg fysioterapeut/sjukgymnast.
• B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet av palliativ vård och/eller primärvårdsrehabilitering.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid. Helgtjänst ingår, 3-4 helger per år.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Region Stockholm
Södertälje sjukhus, Verksamhetsområden, VO Hälsoprofessioner, Fysioterapi
