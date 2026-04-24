Fysioterapeut till Alvita Care hemsjukvård
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
Alvita Care erbjuder kvalificerad hemsjukvård och rehabilitering i hemmet. Vi arbetar nära våra patienter för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet i vardagen. Hos oss är samarbete, engagemang och omtanke grunden i allt vi gör. Nu utökar vi vårt rehabteam för att möta ett växande behov och fortsätta utveckla vår vård med hög kvalitet.
Om rollen
Som fysioterapeut hos oss hjälper du patienter att bibehålla och utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor i hemmet. Du gör bedömningar, planerar och utför individuellt anpassad träning samt förskriver hjälpmedel vid behov. Du arbetar i nära samarbete med arbetsterapeuter, sjuksköterskor och omsorgspersonal och handleder personal i rehabiliterande arbetssätt.
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut
Har B-körkort
Är engagerad, självständig och lösningsfokuserad
Gillar att arbeta nära patienter och i team
Erfarenhet från kommunal eller privat hemsjukvård är meriterande
Vi erbjuder
Ett varmt och stöttande team med korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka och utveckla ditt arbete
En meningsfull vardag där du verkligen gör skillnad
Kunna arbeta i våra olika datasystem;
Epsilon
SignIt
Pulsen combine
Cosmic
Phoniro
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: bemanning@alvita.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsterapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvita Care AB
(org.nr 559086-5977), https://alvitacare.se
721 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
