Fysioterapeut till Aktivera Rehab Danderyd
2025-11-03
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
, Sollentuna
Aktivera Rehab i Danderyd söker nu en positiv och energifylld fysioterapeut/ sjukgymnast som vill arbeta med mottagningsarbete. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vi är ett positivt team som gillar att samarbeta kring patienten. Vill du utvecklas i din yrkesroll och arbeta multiprofessionellt då är vi arbetsplatsen för dig.
Vi bedriver primärvårdsrehabilitering under Region Stockholm och har mottagning både i Danderyd och i Sollentuna: sjukgymnaster/fysioterapeuter, kiropraktorer, arbetsterapeuter, dietister och receptionister samarbetar för att patienten ska få den absolut bästa vården.
I primärvården kan alla diagnoser och patienter i alla åldrar dyka upp, det blir ditt ansvar att ta hand om dem på mottagningen. Påbörja diagnostik och rehabilitering. Majoriteten av patienterna har besvär från rörelseapparaten men beroende på din kompetens och nyfikenhet finns det möjlighet att arbeta mer centrerat kring andra diagnoser.
Vi söker dig som har ett eget drive och kan arbeta självständigt, strukturerat och med hjärtat.
Våra fräscha lokaler ligger precis vid Mörby C. Hos oss har alla behandlare ett eget rum.
Vänligen mejla din ansökan och CV till: kristian.jorgensen@aktiverarehab.se
Med vänlig hälsning Kristian Jørgensen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: kristian.jorgensen@aktiverarehab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fysio november 2025 - Danderyd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktivera Rehab Sollentuna AB
(org.nr 556798-3829), http://www.aktiverarehab.se
Svärdvägen 7c (visa karta
)
182 33 DANDERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Kristian Jørgensen kristian.jorgensen@aktiverarehab.se +46762501545, +46762501545 Jobbnummer
9585220