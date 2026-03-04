Fysioterapeut till Akka Rehab i Västerhaninge
Prima Vård Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Haninge Visa alla sjukgymnastjobb i Haninge
Vi söker dig som är fysioterapeut till oss på Akka Rehab.
Vi hoppas att du, liksom vi, har ett genuint intresse av att främja hälsa och att möta människor!
Tillsammans ser vi fram emot att välkomna dig till tjänsten som verkligen värnar om att stärka individen och ge de rätta förutsättningarna för ett friskt liv!
Vad erbjuds du?
Arbetet som fysioterapeut hos oss är varierat och består av mottagningsarbete på kliniken där du arbetar med bedömning, triagering, behandling och rehabilitering. Som fysioterapeut inom primärvården är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse/stödjeorganen. Arbetet består även av arbete inom hemrehab där du möter patienter i deras hemmiljö.
Du blir en del av ett engagerat team bestående av sex fysioterapeuter och en naprapat, tillsammans med arbetsterapeuter, dietist och administrativ personal. Vi arbetar nära varandra i vardagen och värdesätter ett öppet och prestigelöst samarbete där vi stöttar varandra och delar kunskap för att kunna erbjuda våra patienter en trygg och kvalitativ rehabilitering.
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete i en vårdkoncern som växer. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje! Vår värdegrund är empatisk, engagerad och kompetent.
Vi är en familjär mottagning med korta beslutsvägar där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är leg. fysioterapeut och som har några års klinisk erfarenhet inom primärvård eller företagshälsovård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du är självständig, positiv och flexibel, tar stort ansvar och har lätt för att samarbeta. För oss är tillgänglighet, kvalitet och bemötande väldigt viktigt och tidvis kan arbetsbelastningen vara hög. Det är därmed viktigt att du kan prioritera bland arbetsuppgifterna för att på bästa sätt tillgodose våra patienters behov. Mottagningen använder journalsystemet TakeCare och det är positivt om du har erfarenhet av systemet sedan tidigare.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är ett vikariat på heltid med god möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Niklas Kolari, niklas.kolari@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Månadslön
