Fysioterapeut, specialiserad inom neurologi, till Åkersberga rehab
2026-02-27
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Österåker
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en grupp med stor gemenskap och tillsammans med duktiga kollegor? Vi söker en legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut till vår mottagning.
Åkersberga Rehab är en väletablerad mottagning i Nordöstra Stockholm och tillsammans med Åkersberga Barnmorskemottagning utgör vi Österåkers Vårdenhet som tillhör Stockholms Läns Sjukvårdsområde. Vårt uppdrag är att i Österåkers kommun bedriva primärvårdsrehabilitering.
Arbetsgruppen består av arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kiropraktor samt administrativ personal. Sammanlagt 25 medarbetare. Vårt mål är att alla medarbetare känner delaktighet, stolthet och ansvar för verksamheten.
Vi arbetar utifrån patientens fokus, arbetsglädje och inställningen att alla människor är lika mycket värda. Våra insatser baseras på tillgänglig evidens, befintliga riktlinjer och utveckling. Du kan läsa mer om oss på Åkersberga rehab (regionstockholm.se)
Vi erbjuder
En trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och individuell lönesättning. Fantastiska kollegor, introduktion och en mentor under första året. Regelbundna internutbildningar och fortsatt kompetensutveckling.
Vi värnar om en god balans mellan arbete och privatliv och ger därför stor möjlighet att påverka arbetstider och planera det dagliga arbetet. Vi tillämpar flextid, har friskvårdbidrag, tränar tillsammans och erbjuder fri sjukvård. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)

Dina arbetsuppgifter
Som specialist inom fysioterapi kommer du träffa patienter med neurologiska diagnoser. I ditt jobb ingår att undersöka, bedöma, diagnostisera, behandla, följa upp samt utvärdera dina insatser.
Mottagningen bedriver både mottagnings- och hemrehabverksamhet, vi har ett rehab.gym och en bassäng. I arbetsuppgifter ingår att leda grupper/skolor, handleda studenter samt genomföra vissa besök digitalt. Samverkan med andra vårdgivare och närstående är ofta förekommande. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care och alla medarbetare har tillgång till en laptop så att dokumentationen kan ske löpande.
Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna delaktighet, stolthet och ansvar för den verksamhet vi bedriver.Kvalifikationer
Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut med specialistkompetens inom neurologi.
Lång och bred erfarenhet av arbete inom det neurologiska området, både inom sluten- och primärvård samt inom hemrehabilitering/neuroteam.
Stor erfarenhet av att bedöma, förskriva och prova ut hjälpmedel för denna patientgrupp.
Upparbetat kontaktnät och samverkan med andra aktuella aktörer inom regionen.
B-körkort är ett krav
Anställningsform:
Tillsvidareanställning enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande och har förmåga att arbeta patientorienterat. Du bör ha en god förmåga att arbeta självständigt, samarbeta, prioritera och strukturera ditt arbete samt lust att utveckla yrkesspecifika kunskaper och verksamhetens arbete.
Övrig information:
Eftersom vi ibland arbetar i patientens hem behöver du klara av att vistas i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för tobaksrök.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
