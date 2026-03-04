Fysioterapeut sommarvikariat till Fysioterapienheten, Gällivare sjukhus
2026-03-04
Hos oss träffar vi dagligen kollegor från flera yrkesgrupper inom paramedicin, vi utbyter erfarenheter och stöttar varandra. Ofta samarbetar vi i olika team där patienters sjukdom, vård och rehabilitering står i fokus.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med goda kunskaper i svenska, på lägst C-nivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete inom hälso- och sjukvård, gärna inom ortopedi.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du som söker är självgående, kan strukturera, planera och prioritera i ditt dagliga arbete. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vidare är det av vikt att du har god samarbetsförmåga då arbetet kräver samarbete mellan olika professioner.
Det här får du arbeta med
Som fysioterapeut arbetar du med bedömning samt inledande rehabilitering av vuxna patienter. Du möter patienter på såväl gemensam mottagning som sjukhusets somatiska avdelningar.
Hos oss har du en nära kontakt med andra professioner inom paramedicin.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder sommarvikariat på heltid under perioden 260601-260831 eller enligt överenskommelse. Arbetstid dagtid och tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpnade och tjänstan kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Malin Marsja Martinsson malin.marsja-martinsson@norrbotten.se 0970-191 62 Jobbnummer
9777283