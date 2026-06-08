Fysioterapeut som del av Rehabpar till Socialpsykiatrin
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2026-06-08
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Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvårdsinsatser för de nämnda målgrupperna. Med cirka 1000 anställda och 45 chefer arbetar vi kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra tjänster för dem vi finns till för.
Om verksamheten
Vi söker två nya kollegor. En fysioterapeut och en arbetsterapeut som vet att samarbetet är deras styrka. Vi ser gärna att ni jobbar ihop eller har jobbat ihop tidigare. Hos oss blir ni en gemensam rehabiliterande kraft runt patienten.
Ni tillhör ett av våra tre team med utgångspunkt på Bryggaregatan i Borås, men arbetar huvudsakligen i patientens hem. Här sker förändring sällan snabbt, men den blir desto mer betydelsefull. Relation, förtroende och närvaro är ofta viktigare än den enskilda åtgärden. Ni kommer arbeta nära sjuksköterskor, baspersonal och patienten själv i ett tvärprofessionellt team där ert samspel gör verklig skillnad i människors vardag. Vår målgrupp är komplex, vilket gör att flexibilitet, lyhördhet och förmåga att tänka utanför boxen är viktiga egenskaper i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med att stärka individens fysiska funktion, rörelseförmåga och förutsättningar att klara sin vardag på ett så självständigt sätt som möjligt. Arbetet är både förebyggande, behandlande och rehabiliterande, alltid med individens behov, resurser och delaktighet i fokus.
Du bedömer individens fysiska funktion, såsom styrka, balans, rörlighet och kondition, och utformar insatser utifrån vad som är viktigt för personen i vardagen. Insatserna kan handla om att träna upp funktioner, förebygga försämring eller kompensera för nedsatt förmåga.
Arbetet innefattar exempelvis individuellt anpassad träning, fallprevention, förskrivning och uppföljning av hjälpmedel samt rådgivning kring fysisk aktivitet. Du handleder även personal och närstående i hur de kan stödja individens fysiska funktion och aktivitetsförmåga i vardagen.
Du arbetar i nära samverkan med arbetsterapeut i ett rehabpar, där ni tillsammans bidrar med olika kompetenser för att skapa en helhet i rehabiliteringen. Målet är att möjliggöra en fungerande vardag och öka självständighet, delaktighet och livskvalitet.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via Sök tjänst nedan.
Övrig information
Läs mer om dina förmåner här som anställd i Borås stad.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med kunskap om hur fysisk funktion påverkas av funktionsnedsättningar och hur individanpassade insatser kan stärka hälsa och självständighet i vardagen. Du har erfarenhet av bedömning, träning och rehabiliterande insatser samt ett personcentrerat arbetssätt.
Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i team, och trivs med att samarbeta med andra yrkesgrupper såsom arbetsterapeuter, sjuksköterskor och baspersonal. B-körkort är ett krav då arbetet innebär resor mellan olika verksamheter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrin.
Det viktigaste för oss är att du är engagerad, nyfiken och trygg i din roll samt har viljan att bidra till att förbättra vardagen för människor med olika funktionsvariationer. Det här är en meningsfull roll där du får använda både din kompetens och ditt engagemang.
Om du letar efter ett arbete där ingen dag är den andra lik, där teamkänslan är stark och där du får växa både professionellt och personligt - då har du hittat rätt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Facklig företrädare
Borås Stads växel 033-35 70 00 Jobbnummer
9952416