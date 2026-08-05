Fysioterapeut sökes till uppdrag V.39 - 4 2027
Viraliv AB / Sjukgymnastjobb / Sundsvall Visa alla sjukgymnastjobb i Sundsvall
2026-08-05
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Fysioterapeut sökes till primärvård i Västernorrland
Period: V 39 – V 4 2027
Omfattning: 100 %
Möjlighet till förlängning: JaPubliceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt arbete som fysioterapeut inom primärvård.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut.
God erfarenhet av journalsystemet Cosmic är ett krav.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
B-körkort.
Vi erbjuder:
✓ Konkurrenskraftig lön
✓ Personlig konsultchef som finns tillgänglig dygnet runt
✓ Snabb och trygg administrationKvalifikationer
• Legitimerad fysioterapeut
• Minst 2 års erfarenhet som fysioterapeut
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Erfarenhet från kommun, region eller privat vårdgivare är meriterande
Om Viraliv
Viraliv är ett växande bemanningsföretag med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktiga relationer. Vi arbetar med kommuner, regioner och privata vårdgivare över hela Sverige och erbjuder våra konsulter marknadens bästa service.
Ansök redan idag!
Viraliv – tillsammans skapar vi framtidens vård.
Urval sker löpande – säkra ditt uppdrag redan idag.
📧 Skicka din ansökan till jj@viraliv.se
Viraliv är ett etablerat bemanningsföretag inom vård och omsorg som samarbetar med kommuner, regioner och privata vårdgivare i hela Sverige.
Vi fokuserar på kvalitet, trygghet och rätt matchning – och ser till att våra konsulter alltid får de bästa uppdragen.
Med Viraliv får du en arbetsgivare som bryr sig – på riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682)
852 29 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10023556