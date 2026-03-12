Fysioterapeut sökes till Ribbings Backe/Hagtorp äldreboende, Norlandia

Norlandia Care AB / Sjukgymnastjobb / Sollentuna
2026-03-12


Visa alla sjukgymnastjobb i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Norlandia Care AB i Sollentuna, Upplands-Bro, Täby, Solna, Vallentuna eller i hela Sverige

Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg tillsammans med oss? Är du fysioterapeut och har ett stort engagemang och en vilja att bidra till att våra boende får en kvalitativ vård och omsorg? Då är du vår nya kollega!
Vad innebär jobbet som fysioterapeut på Norlandia Äldreomsorg?
Som fysioterapeut ansvarar du för fysioterapeutiska bedömningar i syfte att återställa eller upprätthålla den äldres fysiska hälsa och bibehålla funktioner. Du ansvarar för bedömning, utprovning, förskrivning och uppföljning av hjälpmedel samt fortbildning och handledning av omvårdnadspersonalen kring rehabiliterande syn- och arbetssätt, i ergonomi och förflyttningsteknik.
Dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser samt samverka med övriga aktörer i vårdkedjan ingår i professionen. Det är ett brett arbete med många kontaktytor som ställer krav på självständighet och initiativförmåga. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp tillika teamet kring den äldre tillsammans med sjuksköterska, omsorgspersonal och verksamhetschef.
Placeringen delas mellan båda verksamheterna efter behov.
Om Ribbings Backe äldreboende
Norlandia Ribbings backe ligger i Sollentuna och har 48 lägenheter fördelat på tre våningsplan med avdelningar om åtta lägenheter - både somatik och demens. Hos oss finns det möjlighet att prova på nya aktiviteter, som exempelvis yoga anpassat för äldre.
För mer information om vårt äldreboende besök www.norlandia.se/ribbingsbacke
Om Hagtorps äldreboende
Den 15 maj 2026 övertar Norlandia Äldreomsorg driften av Hagtorp, ett trivsamt äldreboende beläget i Kungsängen i nordvästra Stockholm.
Vi erbjuder 36 lägenheter för både permanent och korttidsboende. Vår ledstjärna som genomsyrar vårt arbete är att erbjuda de boende ett gott liv - varje dag.
Hos oss får du:
Löneappen Cappy: se intjänad lön, preliminär löneutbetalning, lediga pass mm.

Lingio: språkstöd i svenska direkt i en app

Hälsoresan: vårt hälsokoncept med hälsoaktiviteter, inspiration och utmaningar

Utveckling: digitala utbildningar och verktyg i jobbet

Friskvård: friskvårdsbidrag

Karriär: möjligheter att utvecklas och växa internt

Trygghet: kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar

Förmåner: rabatter och erbjudanden via samarbetspartners (t.ex. resor, hotell, gym)

Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa ett gott liv - varje dag för våra boende. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.
Som fysioterapeut inom äldreomsorgen får du möjlighet att ta stort eget ansvar vilket kräver både yrkesskicklighet, prioriteringsförmåga och flexibilitet.

Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som fysioterapeut inom äldreomsorg

Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift

Vi ser gärna att du har kunskap att dokumentera utifrån ICF och KVÅ

Vi vill att du har god kännedom om de nationella kvalitetsregister som är aktuella för verksamheterna

Körkort krävs

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100% eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning: vi tillämpar 6 månaders provanställning

Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Anna Markuksela
010-761 20 24
anna.markuksela@norlandia.com

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7377646-1890374".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norlandia Care AB (org.nr 556576-2266), https://jobb.norlandia.se
Ribbings v 87 (visa karta)
192 52  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg

Jobbnummer
9794753

Prenumerera på jobb från Norlandia Care AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Norlandia Care AB: