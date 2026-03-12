Fysioterapeut sökes till Ribbings Backe/Hagtorp äldreboende, Norlandia
Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg tillsammans med oss? Är du fysioterapeut och har ett stort engagemang och en vilja att bidra till att våra boende får en kvalitativ vård och omsorg? Då är du vår nya kollega!
Vad innebär jobbet som fysioterapeut på Norlandia Äldreomsorg?
Som fysioterapeut ansvarar du för fysioterapeutiska bedömningar i syfte att återställa eller upprätthålla den äldres fysiska hälsa och bibehålla funktioner. Du ansvarar för bedömning, utprovning, förskrivning och uppföljning av hjälpmedel samt fortbildning och handledning av omvårdnadspersonalen kring rehabiliterande syn- och arbetssätt, i ergonomi och förflyttningsteknik.
Dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser samt samverka med övriga aktörer i vårdkedjan ingår i professionen. Det är ett brett arbete med många kontaktytor som ställer krav på självständighet och initiativförmåga. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp tillika teamet kring den äldre tillsammans med sjuksköterska, omsorgspersonal och verksamhetschef.
Placeringen delas mellan båda verksamheterna efter behov.
Om Ribbings Backe äldreboende
Norlandia Ribbings backe ligger i Sollentuna och har 48 lägenheter fördelat på tre våningsplan med avdelningar om åtta lägenheter - både somatik och demens. Hos oss finns det möjlighet att prova på nya aktiviteter, som exempelvis yoga anpassat för äldre.
För mer information om vårt äldreboende besök www.norlandia.se/ribbingsbacke
Om Hagtorps äldreboende
Den 15 maj 2026 övertar Norlandia Äldreomsorg driften av Hagtorp, ett trivsamt äldreboende beläget i Kungsängen i nordvästra Stockholm.
Vi erbjuder 36 lägenheter för både permanent och korttidsboende. Vår ledstjärna som genomsyrar vårt arbete är att erbjuda de boende ett gott liv - varje dag.
Hos oss får du:
Löneappen Cappy: se intjänad lön, preliminär löneutbetalning, lediga pass mm.
Lingio: språkstöd i svenska direkt i en app
Hälsoresan: vårt hälsokoncept med hälsoaktiviteter, inspiration och utmaningar
Utveckling: digitala utbildningar och verktyg i jobbet
Friskvård: friskvårdsbidrag
Karriär: möjligheter att utvecklas och växa internt
Trygghet: kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar
Förmåner: rabatter och erbjudanden via samarbetspartners (t.ex. resor, hotell, gym)
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa ett gott liv - varje dag för våra boende. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.
Som fysioterapeut inom äldreomsorgen får du möjlighet att ta stort eget ansvar vilket kräver både yrkesskicklighet, prioriteringsförmåga och flexibilitet.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som fysioterapeut inom äldreomsorg
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
Vi ser gärna att du har kunskap att dokumentera utifrån ICF och KVÅ
Vi vill att du har god kännedom om de nationella kvalitetsregister som är aktuella för verksamheterna
Körkort krävs
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100% eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning: vi tillämpar 6 månaders provanställning
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Anna Markuksela
010-761 20 24anna.markuksela@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan!
