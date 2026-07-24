Fysioterapeut sökes till rehabenheten i Eslövs kommun
Eslövs kommun, Rehabenheten / Sjukgymnastjobb / Eslöv Visa alla sjukgymnastjobb i Eslöv
2026-07-24
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er).
Vill du bli en del av oss på rehabenheten som jobbar nära kommunens medborgare och verkligen gör skillnad för den enskilde individen?
Ditt uppdrag
Kommunens rehabenhet har som uppgift att bedriva rehabilitering för personer som på grund av funktionsnedsättning eller omvårdnadsbehov inte kan ta sig till primärvården. Hos oss finns fysioterapeuter och arbetsterapeuter som utreder och bedömer rehabiliteringsbehovet. I rehab enheten ingår även rehab assistenter.
Som fysioterapeut inom rehabenheten i Eslöv har du ett övergripande rehabiliteringsansvar och skapar viktiga förutsättningar för patienten att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt genom bland annat rehabilitering, träning och hjälpmedelsförskrivning. I ditt ansvar ligger att bedöma rehabiliteringsbehov, rekommendera lämplig träning och vid behov finna kompensatoriska hjälpmedel samt handleda och instruera hemvårdspersonal.
Du har ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier i vårdkedjan, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, hemvårdspersonal, biståndshandläggare, enhetschef och interna och externa kollegor. Gemensamt arbetar vi för att skapa en helhetslösning för individen. Du medverkar vid tematräffar och deltar i utvecklingsarbetet inom enheten och med övriga yrkeskategorier i teamet.
Tänkt placering är på distrikt.
Din erfarenhetSvensk yrkeslegitimation som fysioterapeut eller sjukgymnast.
B-körkort för manuell växellåda.
God datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift eftersom dokumentation ingår i arbetet.
Meriterande är:
Om du har tidigare erfarenhet som fysioterapeut/sjukgymnast och har erfarenhet av multiprofessionellt arbete i kommunalverksamhet.
Är det här du? Är strukturerad och arbetar enligt en tydlig process där du organiserar och planerar ditt arbete väl efter verksamhetens behov.
Är hänsynstagande och har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn.
Är flexibel och kan ta ärenden inom olika delar av det kommunala rehabiliteringsarbetet.
Vi erbjuder
Du kommer att bli tilldelad en mentor och ha ett nära samarbete med legitimerade kollegor som gärna introducerar och stödjer dig som ny medarbetare i verksamheten. Vi erbjuder dig ett stimulerande, omväxlande och ansvarsfullt arbete i en bra och trevlig arbetsgrupp med möjlighet till egen utveckling.
Om arbetsplatsen
Vi har våra lokaler centralt i Eslöv, nära tågstationen. Lokalerna delar vi med kommunens sjuksköterskor och en del av hemvården.
Arbetsterapeuter i Eslövs kommun har ett nära tvärprofessionellt samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschefer. I Eslövs kommun finns även en medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR sedan 2015.
Vi arbetar ständigt med förbättringar för framtiden.
Övrigt
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Den slutgiltiga lönen fastställs individuellt och baseras på en samlad bedömning av din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, och inom vilket område du har arbetat tidigare.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
(https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Eslövs kommun begär utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar av medarbetare som ska arbeta i brukares hem. Belastningsregistret beställer du här:
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/)
Vi rekommenderar att du väljer att få utdraget skickat till din digitala brevlåda för snabbare hantering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337239 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Eslövs kommun (visa karta
)
241 80 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eslövs kommun, Rehabenheten Kontakt
Tf Enhetschef
Anna Berggren anna.berggren@eslov.se +46709822090 Jobbnummer
10011126