Fysioterapeut sökes till Drottning Silvias barnsjukhus!
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2026-07-08
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-08Beskrivning
Arbetsterapi och Fysioterapi barn består idag av 5 arbetsterapeuter, 13 fysioterapeuter och 2 rehabassistenter och har sin mottagning på Drottning Silvias Barnsjukhus. Enheten ingår i verksamheten Hälsoprofession och radiologi barn och fungerar som en egen remissinstans för avdelningar och mottagningar inom Barnsjukhuset samt inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). På enheten genomförs bedömningar och behandlingar inom somatisk och psykiatrisk sluten- och öppenvård i samarbete med aktuella mottagningar. Våra patienter är barn och ungdomar mellan 0-18 år
Vad kan vi erbjuda dig som söker?
Vi erbjuder ett utvecklande arbete på en dynamisk, positiv och välfungerande enhet där klinisk verksamhet, utbildning, forskning och utvecklingsarbete bedrivs sida vid sida.
Vi har en bra sammanhållning och delar med oss av våra kunskaper och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vid nyanställning har vi ett introduktionsprogram med utsedd mentor för att säkerställa en god grund och trygg start. Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut på barnsjukhuset träffar du barn och ungdomar med en stor variation av diagnoser och behov. Vi träffar patienter både inom öppen- och slutenvård och samverkar med specialistmottagningar på sjukhuset, i många fall arbetar man i multidisciplinära team kring patientgrupper. Du utför nybesök med bedömningar, erbjuder behandling samt uppföljning. På enheten är vi delaktiga i uppföljningsprogram för många olika diagnosgrupper och följer då upp genom standardiserade bedömningsinstrument. Du tar ett självständigt ansvar för att utföra bedömning och behandling i linje med tillgänglig evidens och befintliga riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Yrkeserfarenhet och arbete med barn och ungdomar är meriterande. Dina personliga egenskaper kännetecknas av nyfikenhet, god organisatorisk förmåga, samarbetsförmåga samt vilja att lära och utveckla ny kunskap. Du trivs i att arbeta i team. Du bör trivas med att arbeta flexibelt och självständigt. Då tjänsten innebär daglig kontakt med många olika människor krävs hög social kompetens och ett gott bemötande. I denna rekrytering kommer vi att beakta personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
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Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
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Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Behandlingsvägen 7 (visa karta
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416 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbetsterapi och fysioterapi barn Kontakt
Anna Haavisto Olow 031-343207 Jobbnummer
9996727