Fysioterapeut sökes till Centrumpraktiken Rehab
Praktikertjänst AB / Sjukgymnastjobb / Kungälv
2026-04-09
Information om arbetsplatsen
Rehabenheten har funnits sedan vårdval rehab startade, och har anpassat sin personalstyrka efter ökat behov.
Rehabmottagningen är en del av Centrumpraktiken, en vårdcentral inom Praktikertjänst med cirka 15000 listade patienter. Här finns förutom läkar- och sjuksköterskemottagning även BVC, Vaccinationsmottagning och samtalsmottagning inklusive Rehabkoordinator. Vårdcentralen är belägen i centrala Kungälv och hit tar man sig lätt med både bil och buss. Restiden från centrala Göteborg är ca 25-30 minuter. Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar inom Vårdval Rehab och möter patienter i alla åldrar. Som sjukgymnast/fysioterapeut hos oss kommer du att ha ett varierat arbete som omfattar bland annat funktionsbedömningar, rådgivning, hembesök samt förebyggande och rehabiliterande insatser. Arbetet sker både individuellt och i grupp, med handledd träning, gruppverksamhet och utbildning.
I verksamheten erbjuder vi bland annat artrosskola, medicinsk yoga, smärtskola och KOL-skola.
Rehabmottagningen består idag av 3 arbetsterapeuter och 5 sjukgymnaster/fysioterapeuter. Vi söker nu en sjukgymnast/fysioterapeut till ett längre föräldravikariat, där det finns goda möjligheter till förlängning och eventuell tillsvidaretjänst.
Vi befinner oss i en utvecklings- och expansionsfas och välkomnar dig till nyrenoverade, moderna lokaler som står klara nu i vår, anpassade för att skapa en trivsam arbetsmiljö och ge bästa möjliga förutsättningar för både patienter och medarbetare. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut. Erfarenhet från primärvård och arbete med vanliga patientgrupper är meriterande.
Extra intresse för och/eller erfarenhet av arbete med KOL eller behandling av barn och ungdomar ses som en fördel. Dina personliga egenskaper
Du kommer att arbeta i nära samarbete med vårdcentralens övriga professioner och vara en viktig del i det personcentrerade omhändertagandet av våra patienter. Arbetet innebär både teamarbete och självständigt ansvar, där du som fysioterapeut ofta är patientens första kontakt. Vi värdesätter ett öppet och utvecklingsinriktat arbetssätt och ser gärna att du bidrar med nya idéer och initiativ. För att trivas hos oss ser vi att du är flexibel, lösningsorienterad och strukturerad i ditt arbetssätt, har förmåga att ta eget ansvar och tycker om att arbeta tillsammans med andra i team.
Övrig information
Tjänsten gäller ett vikariat med goda chanser till förlängning. Tjänstgöringsgrad 100% men kan diskuteras vid särskilda behov. Startdatum kan diskuteras. Rekrytering sker löpande.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Triogatan 5 (visa karta
)
442 49 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälv Kontakt
Sofie Bergenholtz sofie.bergenholtz@ptj.se 0760177036
