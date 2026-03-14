Fysioterapeut sökes till blivande Varekils Läkarhus
2026-03-14
Är du fysioterapeut och vill vara med och starta upp en helt ny rehabmottagning centralt på Orust?
Vi har lämnat in en ansökan till regionen om att få öppna i nyrenoverade, fina lokaler centralt i Varekil med prel start 1/9.
Varekils Läkarhus är en del av koncernen Läkarhusen i Väst, där även Stora Höga Läkarhus & Rehab ingår. I den årliga nationella patientenkäten placerar vi oss återkommande i topp bland vårdgivarna i STO-regionen, det ser vi som ett mycket gott betyg.
Detta är en unik chans att få vara med och bygga upp en helt ny rehabverksamhet från start.
Rehab, vårdcentral och BVC kommer finnas i samma lokaler och ha ett nära samarbete för att kunna erbjuda bästa möjliga vård för våra patienter.
Arbetet som fysioterapeut hos oss innebär att få arbeta med självständiga bedömningar, undersökningar och behandlingar av olika medicinska patientgrupper. Besöken sker både på mottagningen samt hembesök hos patienten.
Det som kännetecknar vårt arbetssätt är vårt teamarbete inom och mellan professioner, vår tilltro till varje professions kompetens och korta beslutsvägar i organisationen. Idéer och nytänkande kring hur vården ska utformas på bästa sätt för patienterna är alltid välkommet.
Om du har en särskild kompetens, ett specialområde eller ett särskilt intresse är vi lyhörda och intresserade av att ta fram eller utveckla fler gruppverksamheter som möter våra patienters behov.
Meriterande är erfarenhet av mottagningsarbete inom primärvårdsrehab och ett driv att vara med och utveckla vår enhet.
Är du det minsta intresserad att prova ett nytt arbete skall du höra av dig och komma och besöka oss. Rekrytering kommer ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: ann.sundstrom@lakarhusenivast.se Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkarhusen i Väst AB
(org.nr 559156-9305)
Elvägen 3 (visa karta
)
472 95 VAREKIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varekils Läkarhus Kontakt
Ann Sundström ann.sundstrom@lakarhusenivast.se 0303-700 326 Jobbnummer
9797944