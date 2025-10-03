Fysioterapeut/Sjukgymnast tillsvidare till vår mottagning i Spånga
Vill du bli en av oss! Vi behöver bli fler! Vi söker därför dig som är fysioterapeut/sjukgymnast för en tillsvidareanställning till vår mottagning i Spånga.
Här finns möjlighet att arbeta i huvudsak i vårt hemrehabteam men också delvis på mottagning
På Spånga Rehab bedriver vi primärvårdsrehabilitering med tilläggsuppdrag för neuroteam. Förutom fysioterapeuter arbetar här arbetsterapeuter, dietister, kiropraktor, logoped, kurator samt receptionist och vi är en lagom stor grupp på 26 personer. Vi erbjuder en arbetsplats med kompetenta, positiva och drivna arbetskamrater som tillsammans skapar förutsättningar för att förbättra våra patienters livskvalité. Vårt arbete präglas av arbetslust och stort engagemang! Spånga Rehab är en av fyra mottagningar som ingår i resultatenheten Rehab Västra inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde. Våra övriga mottagningar finns i Bromma, Kista och på Ekerö. Tillsammans är vi ca 75 medarbetare. Du kan läsa mer om oss på Spånga rehab
I vår verksamhet arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö och en utvecklande lärandemiljö. En hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och privatliv är för oss en självklarhet! Därför satsar vi på flexibla arbetstider, ett generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till friskvård på arbetstid samt fri sjukvård. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast i primärvården träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer. Patienterna har en mängd olika typer av sjukdomar och problem. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet.
Du arbetar självständigt och rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med övriga professioner. I arbetsuppgifterna ingår bedömning och behandling individuellt och i grupp på mottagningen samt hembesök. Du tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta över yrkesgränserna. Vid mottagningen arbetar vi även med arbetsförmågebedömningar, demensutredningar och patientutbildning.
Anställningsform
Tillsvidaretjänst. Heltid 40 tim./vecka med flexibla arbetstider. Tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut
Magisterexamen är meriterande
Erfarenhet av arbete i primärvård ses som mycket meriterande och/eller vidareutbildning på högskolenivå
B-körkort
Önskvärda kompetenser
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. För att arbeta i vår verksamhet innebär det att du har följande kompetenser:
Är lojal och ansvarstagande för både ditt eget arbete och verksamheten
Är flexibel och har god samarbets- och kommunikativ förmåga
Har ett strukturerat arbetssätt och klarar stressiga arbetssituationer
När du arbetar i patientens hem måste du klara av att vistas i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Övrig information
För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6092". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Västra Kontakt
Anna Möller, Enhetschef 08-12339055 Jobbnummer
9540484