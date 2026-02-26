Fysioterapeut/sjukgymnast till Vårdcentralen Mariefred
Region Sörmland / Sjukgymnastjobb / Strängnäs Visa alla sjukgymnastjobb i Strängnäs
2026-02-26
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Strängnäs
, Eskilstuna
, Västerås
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Vårdcentralen Mariefred
Vill du arbeta som fysioterapeut/sjukgymnast på en vårdcentral med stabil bemanning, och vara med och utveckla vår rehabverksamhet?Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Vårdcentralen Mariefred är en regiondriven väletablerad vårdcentral med knappt 11 000 listade patienter, som ligger i charmiga Mariefred.
Vi är ca 45 medarbetare som samarbetar för att ge våra patienter en god vård med patientens bästa i fokus. Här finns läkarmottagning, sköterskemottagning, BVC och rehab inklusive psykosocial mottagning under samma tak. Rehabavdelningen är nu bemannad av två sjukgymnaster, en arbetsterapeut och en rehabassistent. Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut på vårdcentralen är du första instans för patienter med smärta och symtom från rörelse- och stödjeapparaten, vilket innebär både akuta, subakuta och kroniska symtom. Bland övriga patientgrupper finns strokepatienter, hjärtsvikt, KOL m fl.
I arbetet ingår mottagningsarbete i form av undersökning, bedömning och behandling i nära samarbete med kollegor, läkare och övrig personal. Att ansvara för träningsgrupper, utprovning av hjälpmedel, hantera rådgivning i TeleQ och chatt ingår också. Vi arbetar med att förbättra våra patientflöden för att ge vård i rimlig tid och förebygga längre sjukskrivningar.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av primärvårdsarbete och gärna med intresse/utbildning i smärtbehandling, ortopedisk medicin och medicinsk funktionsträning.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, flexibilitet och initiativtagande.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Bodil Persson, 072-231 92 51.
Sjukgymnast Anna Wyatt, 0159-290 24.
Fackliga företrädare söks via Kontaktcenter: 0155-24 50 00.
Kom och jobba med oss på Vårdcentralen Mariefred!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-29
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-26-021". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9766177