Fysioterapeut/sjukgymnast till Vårdcentralen Bagaregatan
2025-10-30
Vårdcentralen Bagaregatan, NyköpingPubliceringsdatum2025-10-30Om företaget
Vårdcentralen Bagaregatan är en väl fungerande vårdcentral med drygt 13 000 listade patienter och ca 55 engagerade och kompetenta medarbetare.
Vi arbetar tillsammans i multiprofessionella patientnära team för att kunna hjälpa våra patienter på bästa sätt.
Vi eftersträvar att bedriva en relationsbaserad primärvård av i toppklass där vi värdesätter tillgänglighet och kontinuitet högt.Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut på vårdcentralen arbetar du med att undersöka, bedöma och behandla patienter med smärta och symtom från rörelse- och stödjeorganen. Du arbetar självständigt på våran mottagning med både fysiska och digitala besök. I vår verksamhet ingår telefonrådgivning i TeleQ och digitala vårdmöten i form av chatt eller video.
Du kommer att arbeta i ett nära samarbete med rehabteamet samt övriga professioner på vårdcentralen.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller legitimerad sjukgymnast med arbetslivserfarenhet inom yrket, allra helst primärvårdsarbete. Du tar ansvar för ett varierat arbetsuppdrag, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och trivs med både självständigt och teambaserat arbete. Du är en person med ett professionellt förhållningssätt som sätter patienten i fokus, har ett gott bemötande och stimuleras av förbättringsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Timanställning deltid, 50% eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Rehabenhetschef David Hamstedt, 0155-46 08 23.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Bagaregatan!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-12-13
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
