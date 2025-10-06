Fysioterapeut/Sjukgymnast till Vårdcentral Gagnef
Region Dalarna / Sjukgymnastjobb / Gagnef Visa alla sjukgymnastjobb i Gagnef
2025-10-06
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Gagnef
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Gagnefs vårdcentral ligger ca 2 mil norr om Borlänge. Pendlingsmöjligheter finns med allmänna kommunikationsmedel så som tåg och buss då Gagnef ligger på sträckan Stockholm - Mora.
Vi har cirka 10400 listade patienter. Hos oss arbetar cirka 50 anställda i olika yrkeskategorier. Vårdcentralen har ett brett uppdrag med Bedömningsbil, Familjecentral, Rehabenhet, Samtalsmottagning och flera sjuksköterskeledda specialistmottagningar. Vårdcentralen präglas av gott arbetsklimat och ett bra samarbete. Vi är måna om att du som ny medarbetare ska känna dig som en del av vårt team. Det innebär att du ska känna dig trygg i att få stöd av både chef och kollegor. Vi bollar, hjälper och stöttar varandra dagligen. Detta är viktigt för att alla ska kunna göra ett gott arbete och utvecklas i sitt yrke, men också för att det ska kännas roligt att gå till jobbet. Vi söker nu en Fysioterapeut/sjukgymnast till en trevlig och välfungerande vårdcentral där vi arbetar integrerat och utvecklingsdrivet med ambitionen att tillsammans göra det bästa för våra patienter.
Fysioterapeut/Sjukgymnast till Vårdcentral GagnefPubliceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Fysioterapeuterna / sjukgymnasterna på vårdcentralen arbetar som 1:a instans med bedömning och behandling på primärvårdsnivå. Vi är samlokaliserade med andra team-professioner för att få ett fysiskt nära samarbete. Lokalerna innehåller även ett gym. På vårdcentralen arbetar vi med gemensam rond för att förstärka vårt teamarbete och använda oss av rätt kompetens utifrån patientens behov.
Är du intresserad av att arbeta med primärvårdsuppdrag samt är engagerad och vill utveckla dig i din profession? I vårt arbete är vi flexibla, arbetar nära varandra, har ett värderingsfritt förhållningssätt till både patienter och kollegor, är följsamma till aktuell evidens/rekommendationer och arbetar aktivt med beteendeförändring för hållbara levnadsvanor.
Vi förväntar oss att du lever upp till Region Dalarnas värdegrund som är: Öppenhet, Respekt och Ansvar. Uppdraget för Primärvården i Dalarna är formulerat i överenskommelsen med Vårdvalsenheten och är genom detta konkurrensutsatt. I all vår verksamhet arbetar vi med tydlig resurs- och produktionsplanering för att matcha patienternas behov av tillgänglig vård.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Sjukgymnast/Fysioterapeut.
Erfarenhet från primärvård är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som engagemang, mångsidighet och gott bemötande. Du bör vara flexibel, nytänkande, lyhörd, ansvarstagande, serviceinriktad och ha förmåga att samarbeta och ha viljan till att vara med att utveckla verksamheten med ett framtidsperspektiv. Du är van vid att arbeta självständigt och känner dig trygg i din yrkesroll.
Vi erbjuder introduktion och handledning av erfarna kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan!Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:349". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Johanna Roth +46766960916 Jobbnummer
9542544