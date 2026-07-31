Fysioterapeut/Sjukgymnast till Upplands-Bro Rehab
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Upplands-Bro Visa alla sjukgymnastjobb i Upplands-Bro
2026-07-31
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eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara en del i en arbetsgrupp där gemenskap, glädje, engagemang och patientens fokus präglar vardagen.Publiceringsdatum2026-07-31Om företaget
Upplands-Bro Rehab är en del av Rehab Nordväst, som bedriver primärvårdsrehabilitering i Region Stockholm. Vi finns i Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands-Bro och Märsta/Sigtuna. Totalt är vi cirka 135 medarbetare – fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, logopeder, kiropraktorer, rehabkoordinatorer och administratörer.
Vår mottagning i Upplands-Bro ligger centralt vid Kungsängens centrum, med goda kommunikationer – endast 30 minuter från Stockholms city. Här arbetar 18 engagerade medarbetare, varav 9 är fysioterapeuter/sjukgymnaster. Vi har en stark teamkänsla, öppet klimat och nära till skratt. Du kan läsa mer om oss på Upplands-Bro Rehab Nordväst - 1177 , Rehabiliteringsmottagningar i Stockholm - Vår vård
Hos oss får du
Ett stimulerande och varierat arbete med stort eget ansvar
En arbetsmiljö präglad av samarbete, utveckling och arbetsglädje
Introduktionsprogram med mentor och möjlighet till kompetensutveckling
Ett meningsfullt arbete där du ser resultatet av din insats – varje dag
Subventionerad SL-biljett
Flextid och generöst friskvårdsbidrag
Fri sjukvård inom primärvården
En arbetsplats som värnar om balans mellan arbete och privatliv
Läs mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeArbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss kommer du att:
Arbeta med patienter i alla åldrar och med varierande diagnoser
Utföra bedömningar och behandlingar, både på mottagning och i hemmet
Arbeta både självständigt och i team med andra professioner
Hålla i gruppbehandlingar och individuella insatser
Prova ut hjälpmedel och ge information till patienter, anhöriga och personal
Handleda studenterKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
B-körkort
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande:
Erfarenhet från primärvård, hemrehabilitering eller slutenvård
Kunskap i journalsystemet Take Care och beställningsportalen
Magister- eller masterexamenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har ett gott bemötande
Är ansvarsfull
Tar initiativ och ser möjligheter i förändringar
Är bekväm med att arbeta i olika hemmiljöer (inkl. husdjur och röklukt)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erbjuder goda möjligheter att växa i din yrkesroll. Du arbetar mot ett ekonomiskt årsmål och ser det som en positiv utmaning att planera ditt arbete utifrån verksamhetens behov.
Anställningsform
Tillsvidareanställning inom Rehab Nordväst. Heltid, deltid kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Nordväst Kontakt
Enhetschef
Agneta Ahlinder agneta.ahlinder@regionstockholm.se 08-12342183 Jobbnummer
10016606