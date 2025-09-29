Fysioterapeut/sjukgymnast till Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård / Sjukgymnastjobb
2025-09-29
Ulricehamns kommun är i en spännande expansionsfas - vi växer men bevarar vårt lilla samhälles själ. Som kommunens största arbetsgivare, med över 2 200 medarbetare i mer än 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett arbetsliv där samhällsnytta, utveckling och gemenskap går hand i hand. Här präglas vardagen av Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden", där vi utvecklar, tänker nytt och njuter av livet, tillsammans.
Att jobba hos oss innebär att göra verklig skillnad i människors vardag - varje dag, året om. Här finns unik variation i uppdragen, stora möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling, och en kultur som uppmuntrar både mod och engagemang. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor välfärd i Ulricehamns kommun består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden.
Hemtjänst och hemsjukvård ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Vi har verksamhet över hela kommunen och har ansvar för myndighetsutövning, hemsjukvård, hemtjänst och korttidsverksamhet. Vårt uppdrag är att ge stöd och hjälp till dem som har svårt att klara det dagliga livet samt ge god och kvalitetssäker hemsjukvård. Rehab deltar lokalt i omställningen till en nära och personcentrerad vård för invånarna.
Vi behöver fler medarbetare som aktivt och engagerat bidrar till kommunens fortsatta utveckling. I Ulricehamn är det lätt att leva och bo och du har närhet till det mesta! Vi arbetar ständigt med utveckling för att möta samhällets krav. Kommunens mål är att vara en attraktiv arbetsplats och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterat gym- och badkort, Ha-kulbidrag, fritidsstudiebidrag och fri parkering är några av de personalförmåner vi erbjuder.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast i hemsjukvården i Ulricehamns kommun. Du kommer ingå i vår arbetsgrupp med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabassistenter och hjälpmedelstekniker.
Hemsjukvård Rehab innefattar insatser inom hemtjänst, vård-och omsorgsboenden, korttidsboende, LSS och socialpsykiatri. Du kommer att vara placerad på någon av våra enheter i kommunen.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i kommunens hemsjukvård kommer du att delta i patientfokuserade team som består av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska, biståndshandläggare, undersköterskor och enhetschef. Till dina arbetsuppgifter hör att bedöma funktionsförmåga, utforma och genomföra fysioterapeutiska rehabiliteringsinsatser. Du har ansvar för förskrivning av hjälpmedel. Handledning utifrån fysioterapeutiskt perspektiv och delegering till vård-och omsorgspersonal är en del av arbetet. Arbetet hos oss erbjuder flexibilitet och variation utifrån att du till stor del planerar och strukturerar din arbetsdag själv utifrån patientens behov, i dialog med kollegor.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Det är meriterande om du har vidareutbildning och/eller erfarenhet inom yrket samt om du tidigare har arbetat inom kommunal primärvård (hemsjukvård).
Vi söker en kollega som deltar i att utveckla vår rehabiliteringsverksamhet där du behöver ett genuint intresse för rehabiliteringsarbete i kommunal verksamhet. Ditt medarbetskap kännetecknas av en aktiv och ansvarstagande roll där serviceanda och gott bemötande är i fokus. Du har god initiativförmåga och är självständig, samtidigt som du trivs med att arbeta tillsammans i team. Du är en positiv kollega med gott bemötande som bidrar till att bibehålla vårt goda arbetsklimat. Flexibilitet och ett lösningsfokuserat förhållningssätt är värdefulla egenskaper som vi söker hos dig.
Vidare har du god förmåga att professionellt bemöta människor i olika situationer och kunna samverka med personer runt omkring dig, med ett patientcentrerat förhållningssätt. Då gott samarbete med patienter, kollegor och andra yrkesgrupper är centralt, är det viktigt att du är relationsskapande och lyhörd. Du har god datorvana och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Tjänsten innebär dagtid måndag-fredag. B-körkort är ett krav för tjänsten. Vi lägger vid rekryteringen stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280750". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040 Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Kontakt
enhetschef
Linda Petersson 0321-59 56 50 Jobbnummer
9531666