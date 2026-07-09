Fysioterapeut/sjukgymnast till Salems vårdcentral/rehab
Region Stockholm / Sjukgymnastjobb / Salem Visa alla sjukgymnastjobb i Salem
2026-07-09
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Välkommen till Salems rehab och neuroteam
Nu söker vi en ny fysioterapeut/sjukgymnast kollega till Salem Vårdcentral/rehab
Vill du arbeta i en engagerad och öppen arbetsgrupp tillsammans med duktiga kollegor? Vi söker nu en Sjukgymnast/Fysioterapeut med intresse för neurologi för en tjänst på Salem Rehab där vi just nu behöver ytterligare sjukgymnast/fysioterapeut i vårt neuroteam. Neuroteamet består förutom sjukgymnast/fysioterapeut av arbetsterapeut, logoped och kurator.
Vi kan erbjuda ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete med eget ansvar. Salems rehab ingår i Salems Vårdcentral. Neuroteamets område är Nykvarns kommun Södertälje kommun och Salems kommun.
Vi är 65 kollegor på hela vårdcentralen varav 22 kollegor på Salem Rehab, vi är en verksamhet i kontinuerlig utveckling där vi har patientens fokus och strävar efter utmärkta vårdresultat, en trygg och säker vård samt god arbetsmiljö med en aktiv lärandemiljö.
Tjänsten innebär heltid på Salem Rehab med första placering i neuroteamet. När du kommer till oss får du en omfattande introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling, för att stödja dig i din fysioterapiroll och i din roll i neruoteamet. Du kan läsa mer om oss här: Salem rehab - 1177
Ditt arbete kommer att präglas av patientens fokus, arbetsglädje och inställningen att alla människor är lika mycket värda.
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det här: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som sjukgymnast/fysioterapeut i neuroteamet träffar du patienter i vuxen ålder med olika typer av neurologiska sjukdomar. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet i patientarbetet. Merparten av arbetet sker i patienters hem. I Neuroteamet arbetar vi med stort fokus på teamarbete, vi har gemensamma mål och tätt samarbete inom teamet.
Arbetsuppgifterna består bland annat av;
Rehabilitering i hemmet, enskilt och i team
Rehabilitering på mottagning
Hjälpmedelsförskrivning
Samverkan med andra vårdgivare och närstående
Handledning av studenter kan ingå
Dokumentation i journalsystemet Take Care. Erfarenhet från att ha arbetat i systemet ses som meriterande
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid 40 tim/vecka. Provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut med kandidatexamen 180 hp eller magisterexamen
Neurokompetens och/eller arbete inom primärvården är meriterande
Vidareutbildning på högskolenivå värdesätts
B-körkort är ett kravDina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, vilket innebär att du har/är:
Uppskattar variationen mellan självständigt arbete och att vara en del av ett team
Gärna delar med dig av din kunskap både till patienter samt kollegor
Är bra på att organisera ditt arbete och snabbt ställer om till nya förutsättningar
Är lyhörd och har lätt att skapa nya kontakter
Har nära till skratt
När du arbetar i patientens hem behöver du kunna vistas i miljöer med pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Övrig information:
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Salems vårdcentral Kontakt
Tomas Hedlund tomas.l.hedlund@regionstockholm.se 08-12367122 Jobbnummer
9997529