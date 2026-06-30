Fysioterapeut/sjukgymnast till reumatologi
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2026-06-30
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Vi söker fysioterapeut/sjukgymnast för arbete inom reumatologi.
Inom den reumatologiska verksamheten möter vi patienter med olika reumatologiska sjukdomar och arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga vård och rehabilitering. Nu söker vi dig som är engagerad, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll som fysioterapeut/sjukgymnast. Hos oss blir du en del av VO Hälsoprofessioner, där vi arbetar i nära samarbete med andra professioner och tillsammans med våra arbetsterapeutkollegor inom samma enhet. Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete med kompetenta kollegor i ett gott arbetsklimat där vi bryr oss om varandra, samarbetar och hjälps åt i vardagen.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss kommer dina arbetsuppgifter huvudsakligen att bestå av mottagningsarbete, med möjlighet till en mindre del arbete på vårdavdelning. I mottagningsarbetet ingår funktionsbedömning, rehabilitering och behandling av patienter med reumatiska diagnoser. I tjänsten ingår även handledning av studenter, vilket innebär att du bidrar till utveckling och lärande inom verksamheten.Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och är intresserad av att arbeta inom sjukhusvård, samt har intresse för reumatologi. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi värdesätter en positiv framtoning, ansvarsförmåga, flexibilitet samt din förmåga att arbeta både självständigt och i team. Viktigt för oss är att du har lätt för att skapa goda möten både med patienter och kollegor i teamet. Att verksamhetsområdet är nytt innebär att rutiner och samverkansformer är fortsatt i förändring, och du ska trivas med att vara en del av utvecklings- och förändringsarbete.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker fortlöpande. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområde hälsoprofessioner är en nystartad länsklinik. I verksamhetsområdet arbetar logopeder, dietister, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer, undersköterskor och administratörer. Tjänsten är placerad i enheten rörelseorgan som är en av flera enheter inom det nya verksamhetsområdet.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:534". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Verksamhetschef
Anette Forsberg anette.forsberg@regionorebrolan.se 019-602 23 04 Jobbnummer
9985693