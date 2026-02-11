Fysioterapeut/sjukgymnast till Rehabmedicin för sommarvikariat
Vill du ha ett spännande och omväxlande sommarjobb och är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast? Då är du varmt välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som fysioterapeut/sjukgymnast på rehabiliteringsmedicin, där du är en av flera professioner i ett interdisciplinärt team.
Teamet består av arbetsterapeut, kurator, läkare, undersköterska, sjuksköterska, psykolog, logoped, rehabcoach och fysioterapeut. Det är teamet tillsammans med patient och närstående, som utformar målen för rehabiliteringen.
Om arbetsplatsen
Vi är en rehabiliteringsmedicinsk enhet i Halland som består av slutenvård (avdelning 51) och dagrehabilitering. Vi erbjuder specialiserad, teambaserad rehabilitering av vuxna i aktiv ålder som till följd av sjukdom eller skada fått betydande svårigheter att delta i samhällsliv, familj, fritidsaktiviteter och arbete.
Den övergripande målsättningen med rehabiliteringen är att lära sig leva i en förändrad livssituation och att fungera på bästa möjliga sätt i samhället. Vi arbetar i team med patienten i centrum. Våra patienter är vuxna och de vanligaste diagnoserna är stroke, hjärnskador och ryggmärgsskador. Vi arbetar tillsammans mot målet att patienten skall återgå till ett aktivt liv.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
Som sökande ser vi att du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du är tydlig i både ditt budskap och i ditt arbete. En förutsättning för oss är att du har stort patientfokus. Vi hoppas du ser vårt semestervikariat som en spännande utveckling i din yrkesbana och vi lovar att erbjuda dig inspirerande arbetsuppgifter i ett trevligt team.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi kommer genomföra intervjuer löpande så varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Verksamheter på Hallands sjukhus

Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb.
Om Region Halland
Om Region Halland

Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa!
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
