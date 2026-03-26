Fysioterapeut/ Sjukgymnast till Rehabkliniken Karlshamn
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Rehabiliteringskliniken är en del av nära vård och bedriver verksamhet på Blekingesjukhusets båda orter.
Kliniken organiserar Blekingesjukhusets rehabilitering inom slutenvård men även inom öppenvård samt smärt- och cancerrehabilitering. Som fysioterapeut sker arbetet både tvär- och interprofessionellt. Ofta i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, och annan paramedicinsk personal i olika konstellationer. Detta arbetssätt är inte bara inspirerande, det ger också möjlighet att lära sig av andra yrkesgrupper och att dela med sig av sina egna insikter och kunskaper. Hos oss arbetar ca 200 medarbetare inom olika professioner.
Sjukgymnastiken i Karlshamn består av ett härligt gäng med drygt 20 medarbetare i blandade åldrar. Vi tillgodoser samtliga sjukgymnastiska behov på sjukhuset. Verksamheten omfattar såväl slutenvården med ortopedkirurgisk vårdavdelning, medicinavdelning, dialysavdelning som öppenvård med bl.a specialistrehab, hjärtrehab, reumarehab, ortopedi mm samt bassängträning. Ett av våra huvuduppdrag är bla Rehabklinikens rehabiliteringsavdelningen, där det finns 12 vårdplatser. Det är en spännande vårdavdelning där du möter patienter med stroke och andra neurologiska sjukdomar, traumatiska/anoxiska hjärnskador, patienter med andra långvariga sjukdomstillstånd, ortopediska diagnoser, ryggmärgsskador och amputerade. Du följer patienterna under en kortare eller längre rehabiliteringsperiod. Även på rehabavdelningen finns en utrustad träningslokal och i anslutning kan även utomhusträning bedrivas.
Att arbeta som fysioterapeut på Blekingesjukhuset är en unik och givande upplevelse. Du kommer möta patienter och arbeta med allt från akuta skador till rehabilitering från kroniska funktionsvariationer. Detta ger ovärderliga erfarenheter och breddar din kompetens. Varje patient är unik vilket gör att ingen dag är den andra lik och du ställs inför ständiga utmaningar.
På sjukgymnastiken har vi en fullutrustad träningslokal med maskiner och redskap från Nordic Gym, SportsArt, Concept m fl. Till de svårare sjuka/funktionsvarierade patienterna har vi mer avancerad träningsutrustning såsom NuStep och LiteGait med tillbehör. Vi kan även förlägga träning utomhus i direkt anslutning till sjukgymnastikavdelningen där bland annat styrke- och konditionsträning kan bedrivas.
Om jobbet
Du kommer att arbeta som sjukgymnast/fysioterapeut inom olika områden inom sluten- och öppenvård. Du får introduktion och handledning av erfaren kollega.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, skobidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid. Hos oss har vi närhet till grönska och promenadstråk samt en trevlig uteplats.
Om dig
Du ska vara legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt, tänka kreativt har god samarbetsförmåga, är flexibel och att du vill vara med och utveckla verksamheten. Intresse av att arbeta i team är att föredra.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/227". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvården Region Blekinge Kontakt
Marie Noreklev. Avdelningschef 0457-732061 Jobbnummer
9820383