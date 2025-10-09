Fysioterapeut/Sjukgymnast till Rehab Bollmora i Tyresö
2025-10-09
En av våra kollegor går vidare till nya utmaningar och vi söker därför en ny fysioterapeut/sjukgymnastkollega för arbete på mottagningen.
Vår mottagning ligger belägen i en vacker skärgårdskommun nära Tyresö centrum med goda kommunikationer. Hos oss arbetar 10 fysioterapeuter nära arbetsterapeuter, dietister, kiropraktor och rehabassistent. Vi finns i samma hus och har nära samarbete med Bollmora Vårdcentral och BVC där läkare, psykologer, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Inom primärvården träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer. Patienterna har en mängd olika typer av sjukdomar och problem. Som fysioterapeut/sjukgymnast inom primärvårdsrehab utför du självständigt undersökning, bedömning, behandling och rehabilitering av patienter individuellt och/eller i grupp/patientskolor. Samverkan med andra yrkeskategorier sker efter patientens behov. Hembesök kan förekomma individuellt eller i team med kollega av annan rehabproffession. Du deltar i regelbundna yrkesgruppsmöten och arbetsplatsträffar. Att handleda studenter ingår som en naturlig del i uppdraget.
Anställningsform:
Tillsvidaretjänst. Heltid 100%.
Vi tillämpar flexibel arbetstid, friskvårdstimme samt ett generöst friskvårdsbidrag och erbjuder fri sjukvård inom Region Stockholm.
Vi erbjuder gemensamt torsdagsfika.
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
• Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut.
• B-körkort.
• Erfarenhet av arbete i primärvård ses som meriterande, men vi är även intresserade av nyexaminerade.
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av journalsystemet TakeCare.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, vilket innebär att:
• Du vill finnas med i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet och dela med dig av din kunskap.
• Du känner ansvar för både ditt eget arbete och verksamheten.
• Du har god förmåga att arbeta självständigt och att samarbeta inom och utom den egna yrkesgruppen.
• Du trivs med ett högt arbetstempo och har en god förmåga att prioritera.Övrig information
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Bollmora vårdcentral Kontakt
Caroline Jennersjö Lind, enhetschef 08-12347859 Jobbnummer
9548042