Fysioterapeut/Sjukgymnast till Olaus Petri vårdcentral
2025-08-19
Vi söker en fysioterapeut för ett vikariat till vår vårdcentral.
Vill du arbeta i ett engagerat team där erfarenhetsutbyte och samarbete är en självklar del av vardagen? Då kan du vara den vi söker! - här utvecklas vi tillsammans! Hos oss på Olaus Petri vårdcentral är du en viktig del av helheten. Vi tror starkt på att vi utvecklas bäst tillsammans - därför lägger vi stort fokus på att dela kunskap, stötta varandra och lära av varandras erfarenheter. Som fysioterapeut hos oss får du både möjlighet att arbeta självständigt och i nära samarbete med övriga professioner. Vi strävar efter att dra nytta av våra olikheter och våra olika kompetenser för att kunna erbjuda våra patienter det bästa. Olaus Petri vårdcentral ligger i centrala Örebro och har drygt 22 000 listade patienter. Vårt upptagningsområde utgörs av såväl villaområden, flerfamiljshus och landsbygd, vilket innebär ett varierat patientarbete.
Vi erbjuder dig:
ett stimulerande arbete med varierande patientkontakter
ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där vi lär av varandra,
kollegialt utbyte och kompetensutveckling,
möjlighet att påverka och utveckla fysioterapeutens roll i primärvården.
Vårdcentralen ingår i Område nära vård. I området finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer ingå i ett team av fysioterapeuter där ni tillsammans ansvarar för det fysioterapeutiska arbetet på vårdcentralen och därigenom den vård vi ger våra patienter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att vara primärkontakt för patienter på vårdcentralen och självständigt genomföra funktionsbedömningar, utföra behandlingar samt planera och samordna fysioterapeutiska insatser. Behandlingen kan ske både individuellt och i grupp, och du kommer att möta patienter med besvär från hela rörelseapparaten samt psykisk ohälsa. Du kommer också att samarbeta med externa aktörer, inklusive kommunala verksamheter, och spela en aktiv roll i utvecklingen av vårdcentralen och dess verksamhet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Du är en person som är självständig och tar personligt ansvar, är positiv, bidrar till utvecklingsarbete, ett gott arbetsklimat samt ser möjligheter i det dagliga arbetet. Har ett intresse för primärvård och vill bidra till en god vård för alla. Trivs med att samarbeta i team och ser värdet i att dela med dig av din kompetens. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Låter det som en arbetsplats för dig? Varmt välkommen med din ansökan!Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön
