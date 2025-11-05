Fysioterapeut/sjukgymnast till mottagningsarbete på Rehab City Östermalm
2025-11-05
Vill du bli en av oss?
Vi söker en fysioterapeut/sjukgymnast för tillsvidareanställning på vår mottagning på Östermalm.
Rehab City är en resultatenhet inom SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi består av ca 85 medarbetare på tre olika mottagningar och bedriver primärvårdsrehabilitering.
På vår mottagning på Östermalm arbetar 26 personer, varav 12 är fysioterapeuter/sjukgymnaster.
Ditt arbete kommer att präglas av patientens fokus, arbetsglädje och inställningen att alla människor är lika mycket värda.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast i primärvården träffar du patienter i alla åldrar med många olika diagnoser och funktionsnedsättningar. Du får gärna ha erfarenhet av och nyfikenhet på bredden i primärvårdsuppdraget. Du kommer att arbeta på vår mottagning och arbetet består av bedömning och behandling av patienter, individuellt och i grupp. Handledning av studenter ingår i uppdraget. Arbete i hemrehab kan förekomma där arbetsuppgifter som träning och hjälpmedelsförskrivning i patienternas hem och närmiljö förekommer.
Vem är du?
Du är leg. fysioterapeut/sjukgymnast som har ett genuint intresse för rehabilitering, gillar att ha nära samarbete med kollegor samt att bidra i förbättringsarbete och prova nya lösningar för den moderna vården. Erfarenhet från primärvård är meriterande. Arbetet ställer krav på din förmåga att planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Utöver det är det viktigt att kunna samarbeta med andra, både inom enheten och med vårdgrannar.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning där provanställning kan komma att tillämpas, heltid eller enligt överenskommelse, flexibla arbetstider.Kvalifikationer
Leg sjukgymnast/fysioterapeut med kandidatexamen 180 hp, magisterexamen är meriterande.
Erfarenhet av arbete i primärvård är meriterande.
Har du utbildning inom OMT, akupunktur, neurologi, mental hälsa eller hjärtrehabilitering så är det kompetenser vi värdesätter extra.
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1 nivå.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid din personlig lämplighet, vilket bland annat innebär att du:
är social och har lätt att skapa kontakter.
är driven, engagerad och ansvarstagande.
gärna delar med dig av din kunskap både till patienter och kollegor.
uppskattar variationen mellan självständigt arbete och vara en del av ett team.
är bra på att prioritera och organisera ditt arbete samt snabbt ställer om till nya förutsättningar.
Information om tjänsten lämnas av:
Enhetschef Viktoria Rönngard
Telefonnummer: 0812345558
Epost: viktoria.ronngard@regionstockholm.se
Fackliga företrädare:
Thomas Airio, Fysioterapeuterna
Telefonnummer: 070-4846052
Övrig information:
Intervjuer kommer ske kontinuerligt.
Sista ansökningsdatum: 2025-11-23
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab City Kontakt
Viktoria Rönngard, Enhetschef 08-12345558 Jobbnummer
