Fysioterapeut/sjukgymnast till Mora kommuns rehabenhet
2025-10-01
Ansök idag. Kollegor imorgon.
Mora kommuns enhet för rehabilitering växer och söker fler kollegor! Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg? Vi söker en engagerad och nytänkande fysioterapeut/sjukgymnast som vill bidra till att äldre får en aktiv och självständig vardag.
Hos oss får du möjligheten att arbeta med rehabilitering i hemmiljö, på äldreboenden och inom dagverksamhet. Vi erbjuder: - Ett varierande och utvecklande arbete i en framtidsinriktad äldreomsorg.
- Möjlighet att arbeta med digitala lösningar och välfärdsteknik.
- Kompetensutveckling och handledning.
- En arbetsplats med fokus på personcentrerad vård och rehabilitering.
Bli en del av vårt team och hjälp oss att skapa en mer hållbar och aktiv äldreomsorg!
Vi intervjuar och rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag. Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast inom kommunal rehab arbetar du med att förebygga, utreda och behandla fysiska funktionsnedsättningar hos äldre. Du blir en viktig del av vårt tvärprofessionella team och samarbetar med arbetsterapeuter, sjuksköterskor och omsorgspersonal för att skapa bästa möjliga vård och livskvalitet för våra äldre bland annat genom:
Bedömning och behandling av äldre med rehabiliteringsbehov.
Fallprevention och träning för att stärka balans, styrka och rörlighet.
Utprovning av hjälpmedel och anpassning av hemmiljö.
Handledning och utbildning av omsorgspersonal och studenter i rehabiliterande arbetssätt.
Samverkan med vårdcentraler, specialistvård och anhöriga.
Dokumentation och uppföljning enligt gällande riktlinjer. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och som har datafärdigheter relevant för befattningen samt goda kunskaper i det svenska språket.
Erfarenhet av geriatrisk rehabilitering är meriterande. Övrig information
Körkort B för manuell bil.
Förmågor och färdigheter
God samarbetsförmåga och intresse för utvecklingsarbete inom äldreomsorgen.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon.
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
