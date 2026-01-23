Fysioterapeut/Sjukgymnast till Kumla vårdcentral
Vi söker dig som vill ha ett självständigt och omväxlande arbete där du möter patienter i deras hemmiljö samt på vårdboenden. Arbetet passar dig som trivs med att arbeta nära patienten och är trygg i samverkan med många olika aktörer runt patienten.
Kumla Vårdcentral är en av länets största vårdcentraler som står inför en spännande utveckling då vi under våren flyttar in i en nybyggd vårdcentral. Du kommer ha ett nära samarbete med din kollega inom hemrehabilitering. I övrigt ingår du i rehabenheten som har åtta anställda distriktsjukgymnaster samt neurosjukgymnast.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
I arbetet möter du patienter med varierande diagnoser som av olika skäl har svårt att ta sig till vårdcentralen. Arbetet innebär ett tätt samarbete med kommunens arbetsterapeuter, hemtjänst, andra vårdkontakter och anhöriga. Du ansvarar för undersökning, bedömning och behandling samt planering och uppföljning av rehabiliteringsinsatser.
Arbetet kräver att du kan kommunicera tydligt och tryggt, både med patienter och med personer runt patienten, samt att du kan anpassa insatser när förutsättningarna förändras.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som har god förmåga att samarbeta och kommunicera med patienter, anhöriga och övrig vårdpersonal. Du är lösningsfokuserad, självständig, flexibel och har god planeringsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:062".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
Region Örebro län
Enhetschef
Enhetschef
Ingrid Julin 019-602 91 09
9701327