Fysioterapeut/sjukgymnast till Kopparbergs vårdcentral
Region Örebro län / Sjukgymnastjobb / Lindesberg Visa alla sjukgymnastjobb i Lindesberg
2026-07-13
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Är du fysioterapeut/sjukgymnast och intresserad av att få arbeta på en vårdcentral med god stämning och där kulturen präglas av humor, skratt och värme? Vi har en ledig tjänst och behöver dig!
Kopparbergs vårdcentral är en liten arbetsplats, beläget cirka fyra mil från Lindesbergs lasarett. Detta gör vårt patientarbete både brett och varierat. Vårt uppdrag är att hjälpa människor när de är i behov av sjukvård, men också att förebygga ohälsa. För oss är båda delarna lika viktiga.
Vi som utför detta uppdrag är ett sammansvetsat team på cirka 20 personer, där alla fyller en viktig roll. Här hjälper vi varandra, inom och mellan alla yrkesgrupper. Det finns möjlighet för alla att påverka arbetsplatsen i en positiv riktning och vi arbetar för att tillgodose den personliga kompetensutvecklingen.
Visst låter det spännande!Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss kommer du vara med och hjälpa ortens innevånare till en god hälsa, såväl vårdande som förebyggande. Du kommer att ha patientkontakt på vårdcentralen i form av funktionsbedömningar, behandlingar, planering, samordning av insatser samt hålla i gruppverksamhet.
Arbetsuppgifterna innefattar både planerad mottagning och omhändertagande av akuta åkommor på primärvårdsnivå. Du bistår med din kompetens till övriga professioner på vårdcentralen, och är aktivt delaktig i utvecklingsarbete i verksamheten. Arbete med digitala lösningar utförs utifrån patientens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast.
Då tjänsten innefattar möten med såväl patienter som kollegor ser vi det som en självklarhet att du har lätt för att skapa bra möten. Likaså har du lätt för att samarbeta i team med andra yrkesgrupper på vårdcentralen och samarbetspartners.
Som person är du självständigt, tar egna initiativ och har lätt för att anpassa dig samt har drivet och viljan att bidra till vårdcentralens ständiga utveckling och förändring.Så ansöker du
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Kopparberg vårdcentral ingår i område nära vård.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:562". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Lindesberg Kontakt
SACO
Tove Axelsson Landberg tove.axelsson-landberg@regionorebrolan.se Jobbnummer
10000968