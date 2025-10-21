Fysioterapeut/Sjukgymnast till Karlskrona Rehabcenter
Karlskrona Rehabcenter ansvarar för all rehabilitering inom offentlig primärvård i Karlskrona, vilket omfattar 50 000 listade patienter.
Vår verksamhet är idag förlagd på två ställen, i Lyckeby och på sjukhuset. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Enheten präglas av hög kompetens och starkt engagemang. Här arbetar erfarna fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterska och administratörer som tillsammans driver utvecklingen av rehabiliteringsinsatser framåt. Vår verksamhetsidé grundar sig på hög tillgänglighet, god patientnöjdhet och ett helhetsperspektiv där vi ser till hela patientens hälsa och livssituation. Kontinuerligt förbättringsarbete är en självklar del av vårt dagliga arbete.
Om jobbet
Vi söker en fysioterapeut/sjukgymnast till vår verksamhet. I primärvården träffar du patienter i alla åldrar med många olika typer av sjukdomar och besvär. Tjänsten är ett vikariat.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av självständigt patientarbete med individuella bedömningar och behandlingar som kompletteras med gruppverksamhet och teamarbete. Vi har ett nära samarbete över olika professionsgränser inom Rehabcenter och tillsammans med professionerna på vårdcentralerna. Vanliga arbetsområden är postoperativa tillstånd inom ortopedi, artros, muskuloskeletala smärttillstånd, psykisk hälsa samt rådgivning och tidsbokning via callback. Vi arbetar även med gruppbehandling såsom artrosskola enligt BOA, KOL-skola, stresshantering, basal kroppskännedom och medicinsk funktionsträning. Inom enheten finns tillgång till ultraljudsdiagnostik.
Som medarbetare i teamet kommer du att få ett omväxlande arbete med arbetsdagar som bjuder på tillfällen till skratt och glädje med härliga kollegor! Du har möjlighet att träffa dina patienter fysiskt eller digitalt utifrån behov.
Som anställd i Region Blekinge har du förmåner som tex friskvårdsbidrag och fri tillgång till träning på något av Regionens gym.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Vi tar gärna emot nyexaminerade kollegor som vill arbeta i primärvården.
Du har en vilja till utveckling och förbättring av rehabiliteringsområdet då du tillsammans med enhetens övriga kollegor kommer vara med och utveckla Karlskrona Rehabcenter mot en kunskapsstyrd verksamhet där personcentrerad vård står i fokus. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt såväl som i grupp, du har god samarbets-och initiativförmåga.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Vi tillämpar löpande urval så sök gärna tjänsten redan idag.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
