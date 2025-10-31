Fysioterapeut/sjukgymnast till Karlshamns Rehabiliteringscenter
Vi söker en ny medarbetare till vårt team på Karlshamns Rehabiliteringscenter.
Här kommer du jobba tillsammans med andra fysioterapeuter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, samtalsteam samt andra professioner som jobbar på vårdcentralen. Vi är ett glatt gäng i blandade åldrar. Karlshamns Rehabiliteringscenter ligger i ett lugnt grönområde i Asarum, med en skön uteplats och närhet till promenadstråk.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till flexibel arbetstid samt gratis tillgång till Regionens gym.
Region Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet.
Primärvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar och sårcentrum. Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Om jobbet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är självständigt patientarbete med variation av individuella bedömningar och behandlingar samt gruppverksamhet, tex artrosskola.
Vi är första instans vid bedömningar av led- och muskelrelaterade besvär. Vanliga arbetsområden är postoperativa tillstånd inom ortopedi, artros, muskuloskeletala smärttillstånd, psykisk hälsa och neurologi. Du har möjlighet att träffa dina patienter fysiskt eller digitalt utifrån behov.
Vi har ett nära samarbete med Samaritens Vårdcentral och Brunnsgårdens Vårdcentral. Vi har även samarbete med andra aktörer inom Region Blekinge.
Om dig
Du ska vara utbildad och legitimerad sjukgymnast eller fysioterapeut. Vi tar gärna emot nyexaminerade kollegor som vill arbeta i primärvården och vi har mentorskap för dig som är ny. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är flexibel och att du vill vara med och utveckla verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Välkommen med din ansökan!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
