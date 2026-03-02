Fysioterapeut/Sjukgymnast till hemrehab | Tiohundra
2026-03-02
Som fysioterapeut på Rehabenheten får du arbeta i ett kompetent och välkomnande team med fokus på patientnära vård.
Hos oss får du en varierad arbetsdag där du möter patienter med olika behov, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Tjänsten riktar sig i första hand till vår hemrehabilitering i Norrtälje och Rimbo, med Rehabenheten på Norrtälje sjukhus som bas.
Du arbetar varierat och blir en del av ett dynamiskt team med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden som tillsammans skapar goda resultat för patienter. Tillsammans med arbetsterapeut handleder du omsorgsteamen i ett rehabiliterande arbetssätt och bidrar till ökad självständighet och livskvalitet för patienter.
Tjänsten är heltid, dagtid måndag till fredag.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Besöka patienter i hemmet och göra professionella bedömningar.
Stödja och motivera patienter i deras rehabilitering.
Träna patienter.
Förskriva hjälpmedel.
Arbeta med fallprevention och stärka tryggheten kring patienter.
Samverka nära med sjuksköterskor och omsorgspersonal.
Journalföra i TakeCare.
Om vårt erbjudande:
Hos oss får du en individuell och välplanerad introduktion, utformad efter just din bakgrund och erfarenhet. Du får även en egen mentor för att ge dig en trygg och stödjande start. Vi satsar på din kompetensutveckling med både interna och externa utbildningar, möjligheterna att utvecklas hos oss ska alltid stå öppna! Vi erbjuder dessutom ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr per år, så du kan ta hand om både dig själv och andra. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad Fysioterapeut/Sjukgymnast.
Ha B-körkort för manuell växellåda samt körvana.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Tidigare erfarenheter av yrket
Du trivs med att arbeta självständigt, göra egna bedömningar och ta initiativ. Du är en problemlösare som ser möjligheter där andra ser hinder och du uppskattar variation i arbetsdagen. Samarbete och laganda präglar ditt sätt att arbeta, och därför trivs du i en miljö som vår där man stöttar varandra och har synsättet att vi når längst tillsammans! Att du är strukturerad och metodisk gör att du får ut det bästa av din arbetsdag. Din energi, kreativitet och ditt engagemang inspirerar såväl oss som våra patienter.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Vi är en arbetsplats som drivs av att göra verklig skillnad! Hos oss står engagemang och omtanke i centrum. Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, stöd och utveckling. Här har vi högt i tak och hjälper varandra framåt, varje dag.
Vi är stolta över att vara en betydelsefull del av vårdbolaget Tiohundras Rehaborganisation. Runt 350 personer får hemrehabilitering och hemsjukvård genom oss. Vi ingår i kundvalet. Här samarbetar vi nära med hemtjänst, primärvård, ASIH, sjukhus och även vår syn- och hörselinstruktör. Ambitionen är att du ska känna att du har en arbetsplats där stöd och inspiration alltid finns nära till hands, och vi ser fram emot att välkomna dig till vår gemenskap.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
