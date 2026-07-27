Fysioterapeut/sjukgymnast till Hälsocentralen Stöde, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjukgymnastjobb / Sundsvall Visa alla sjukgymnastjobb i Sundsvall
2026-07-27
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Vill du arbeta på en arbetsplats där gemenskap, kompetens och ett starkt patientfokus står i centrum?
Då är du varmt välkommen till Hälsocentralen Stöde - en mindre, välfungerande och stabil primärvårdsenhet med cirka 2 700 listade patienter. Vi finns 40 km väster om Sundsvall, med goda kommunikationer via både buss och tåg.
Hos oss arbetar du tillsammans med ett kompetent och sammansvetsat team bestående av familjeläkare, distriktssköterskor, undersköterskor, kurator, psykolog, fysioterapeut, laboratoriepersonal samt sjukskrivningskoordinator. Tillsammans arbetar vi för hög tillgänglighet och bästa möjliga vård för våra vårdinvånare.
Trivs du i en mindre verksamhet där du får nära kontakt med både kollegor och patienter? Då kommer du att uppskatta på Stöde Hälsocentral. Vi erbjuder individanpassad inskolning, utvecklingsmöjligheter med ett varierat och självständigt arbete med möjlighet till inflytande över de egna arbetet.
Tjänsten avser ett vikariat på heltid i 6 månader med möjligheter till tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
ArbetsuppgifterArbete med första bedömning av patienter med besvär från muskler, skelett och leder
Individuell behandling
Gruppbehandling/träningsmöjlighet i träningslokal
Deltagande i rehabteam
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar arbetslivserfarenhet inom primärvård
Har erfarenhet av akupunktur
Har några års arbetslivserfarenhet av yrket
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Personlig mognad
Självgående
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kan kräva att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kan komma att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Söder Kontakt
Rekryterande chef
Maria Jonzon maria.jonzon@rvn.se +46691251071 Jobbnummer
10012215