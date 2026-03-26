Fysioterapeut/sjukgymnast till Hälso- och sjukvårdsteam 5
Jönköpings kommun / Sjukgymnastjobb / Jönköping Visa alla sjukgymnastjobb i Jönköping
2026-03-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du göra skillnad i människors vardag - på riktigt? Nu söker vi dig som är legitimerad fysioterapeut och som vill arbeta personcentrerat, med fokus på delaktighet och ett salutogent förhållningssätt.
Välkommen till Hälso- och sjukvårdsteam 5!
Välkommen till oss
Vårt upptagningsområde är Ekhagen, Kålgården samt Centrum öster. I upptagningsområdet finns tre äldreboenden; Bondbergets äldreboende, Dundrets äldreboende, Kålgårdens äldreboende samt Kålgårdsgatans servicebostad och Dundrets rehabavdelning.
Arbetsgruppen utgår från teamlokalen vid Asecs köpcenter och består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistent och enhetsadministratör.
Ditt nya jobb
Här får du en omväxlande vardag där du möter patienter i olika åldrar och med varierande vårdbehov. Arbetsplatsen varierar beroende på var patienten bor vilket gör att ingen dag är den andra lik. Som fysioterapeut arbetar du hälsofrämjande med fokus på att stärka medborgarens egna resurser och förmåga till rehabilitering. Du gör bedömningar, planerar och genomför insatser som främjar livskvalitet och delaktighet.
I ditt uppdrag ingår:
- Utredning, behandling och uppföljning av rehabiliteringsinsatser
- Förskrivning och utprovning av hjälpmedel
- Dokumentation i verksamhetssystemet för en trygg och säker vård
- Handledning och instruktioner till omvårdnadspersonal, närstående och ibland studenter
- Samarbete med andra aktörer kring patienten, bland annat primär- och slutenvård
- Aktivt deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbete
Som fysioterapeut hos oss arbetar du tvärprofessionellt och har ett nära samarbete med arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor och biståndshandläggare.
Din kompetens
Kvalifikationer:
- Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
- B-körkort och vana av att köra bil
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Goda datorkunskaper och trygg att navigera i olika digitala system
- Fysisk rörlighet då arbetet sker i hemmiljö där situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt
Meriterande:
- Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete
Som person är du ansvarstagande och trygg med att strukturera upp och planera ditt eget arbete på ett effektivt sätt. Du stimuleras av en varierande vardag, är flexibel och kan anpassa dig och omprioritera efter vad situation kräver. För att trivas hos oss är det viktigt att du tycker om att samarbeta och ser värdet av gott teamarbete. Du stimuleras av förändring och utveckling och vill tillsammans med övriga professioner arbeta med ständiga förbättringar för att erbjuda patienterna den bästa hälso- och sjukvården. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
När du börjar hos oss kommer vi tillsammans överens om ett lämpligt introduktionsprogram anpassat utifrån dina erfarenheter och förkunskaper. Du har även möjlighet att få handledning av erfarna kollegor. Vi arbetar med ett nära tillitsbaserat ledarskap, vilket ger dig frihet att självständigt planera och strukturera din arbetsdag. Vi värnar även om balansen mellan arbete och privatliv, vilket möjliggörs genom ett generöst flextidsavtal och arbetstider på dagtid.
Som anställd inom Jönköpings kommun får du en trygg anställning och tillgång till bland annat friskvårdsbidrag och betald semester första anställningsåret. Läs mer om våra förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Hälso- och sjukvårdsfunktionen
Hälso- och sjukvårdsfunktionen (HS) består av 13 tvärprofessionella team och ett hemteam. Här arbetar omkring 460 medarbetare med specialistkompetens inom bland annat psykiatri, palliativ vård, hemrehabilitering och funktionsstöd.
Hälso- och sjukvårdsfunktionen ska utmärkas av en god, trygg och säker vård dygnet runt. En vård som utgår från den enskildes livskvalitet, behov av vård, omsorg och rehabilitering. Arbetet genomsyras av ett hälsofrämjande arbetssätt som stödjer den enskildes självständighet. Här ska varje individ känna stort inflytande, kunna påverka vården, få möjlighet att ta eget ansvar och uppleva trygghet i hemmet.
Läs mer om hur det är att arbeta hos oss här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/yrken-och-kompetenser/jobba-inom-sjukvard-vard-och-omsorg/jobba-med-halso--och-sjukvard
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag. Viss tjänstgöring dagtid på röda dagar kan förekomma. Du utgår från teamlokalen på Kasernen vid Asecs-området i centrala Jönköping.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer påbörjas innan ansökningstidens slut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Ros-Marie Klasson, enhetschef för Trillingteam rehab 4-6.
För fackliga frågor: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Fysioterapeut/sjukgymnast till Hälso- och sjukvårdsteam 5!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/400".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Ros-Marie Klasson 036-107593
9821436