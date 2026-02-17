Fysioterapeut/sjukgymnast till Hälso- och sjukvårdsteam 3, vikariat
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du bli vår nya kollega? Till Hälso- och sjukvårdsteam 3 i Huskvarna söker vi nu en legitimerad fysioterapeut för ett tidsbegränsat vikariat fram till årets slut.
Hos oss får du en utvecklande och stimulerande arbetsplats som präglas av eget ansvar, delaktighet och teamarbete.
Ditt nya jobb
Vi välkomnar nu en fysioterapeut till vårt engagerande team! Du får en omväxlande vardag där du möter såväl yngre som äldre medborgare med ett varierat vårdbehov. Arbetsplatsen varierar beroende på var medborgaren bor vilket gör att ingen dag är den andra lik.
Som fysioterapeut/sjukgymnast arbetar du hälsofrämjande med fokus på att stärka medborgarens egna resurser och förmåga till rehabilitering. I rollen ingår att självständigt:
- Utreda och bedöma behov av lämpliga rehabiliterings- och habiliteringsåtgärder
- Genomföra, dokumentera och följa upp rehabilitering- och habiliteringsåtgärder utifrån individuell plan
- Förskriva och prova ut individuella hjälpmedel
- Ge råd, stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal, medborgare och närstående
- Du bidrar även till en kontinuerlig utveckling av hälso- och sjukvårdens kvalitet inom socialförvaltningen
I rollen samarbetar såväl internt som externt för att skapa kontinuitet, kvalitet och medborgarsäkerhet. Arbetet sker ofta i team tillsammans med andra professioner, som arbetsterapeut, sjuksköterska samt vård-och omsorgspersonal. Du planerar ditt arbete självständigt och får stort förtroende och frihet att forma dina arbetsdagar utifrån verksamhetens behov. Du får dessutom möjlighet att följa medborgaren över tid!
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast, gärna med erfarenhet från vård- och omsorgsarbete. Du har B-körkort och är van vid att köra bil.
Du har goda datorkunskaper och du utrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift. Arbetet ställer krav på fysisk rörlighet då arbetet sker i hemmiljö där situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt.
Som person har du förmågan att självständigt ta ansvar för dina uppgifter och uppskattar variation och utmaningar i ditt arbete. Du arbetar lösningsfokuserat och har en god förmåga att både planera, samordna och strukturera arbetet. Hos oss är ett gott bemötande och ett professionellt omhändertagande av våra medborgare alltid i fokus. Vi värdesätter din kommunikation- och samarbetsförmåga eftersom teamarbete över yrkesgränser är en naturlig del av vår vardag. Du bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat och engagerar dig i verksamhetens utveckling. Din personlighet och inställning till arbetet är viktig för oss och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
När du börjar hos oss tar vi tillsammans fram ett introduktionsprogram som är anpassat efter dina erfarenheter och förkunskaper. Vid behov får du stöd och handledning av erfarna kollegor för att komma in i arbetet på ett tryggt sätt. Vi arbetar med ett nära och tillitsbaserat ledarskap som ger dig stor frihet att planera din arbetsdag utifrån verksamhetens behov.
Som anställd i Jönköpings kommun får du en trygg anställning och en trygg arbetsgivare. Du får även ta del av generella förmåner som friskvårdsbidrag, betald semester från första anställningsåret och ett generöst flextidsavtal. Hälso- och sjukvårdsfunktionen erbjuder dessutom flyttbidrag till dig som är fysioterapeut och som bor utanför Jönköpings län.
Läs mer om våra förmåner här: http://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare
Välkommen till oss
Hälso- och sjukvårdsfunktionen (HS) består av 13 tvärprofessionella team, samt ett hemteam. Vi har specialistinriktningar inom psykiatri, palliativ vård, hemrehabilitering, demens och funktionsstöd. Tillsammans är vi cirka 460 engagerade medarbetare.
Hälso- och sjukvårdsteam 3 har upptagningsområde i Skärstad, Kaxholmen, Norrängen, Brunnstorp, delar av centrala Huskvarna, Vättersnäs samt Öxnehaga. I upptagningsområdet finns fyra äldreboenden; Mjölkafållans äldreboende, Rosendala äldreboende, Skärstadals äldreboende och Öxnebacka äldreboende.
Bra att veta
Tjänsten avser ett tidsbegränsat vikariat på heltid fram till årets slut. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vår teamlokal finns i Junexhuset i Huskvarna. Arbetet är schemalagt till vardagar dagtid, med viss tjänstgöring på röda dagar.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att vi påbörjar intervjuer och kontaktar sökande redan innan ansökningstiden löper ut.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Vill du veta mer?
Har du ytterligare frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Åsa Jansson.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som vikarierande Fysioterapeut/sjukgymnast till Hälso- och sjukvårdsteam 3!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Ersättning
