Fysioterapeut/sjukgymnast till Habiliteringsverksamheten
Habiliteringsmottagningen i Katrineholm
Vi söker legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut till habiliteringsmottagningen i Katrineholm. Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Vi är en specialistresurs inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habiliteringen är ett komplement till övriga sjukvården. Vårt uppdrag innebär att utreda och att ge habiliterande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, flerfunktionshinder, traumatiska hjärnskador, intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd.
Vi arbetar utifrån en samlad mottagning i multiprofessionella team uppdelad i barn-, ungdom- och vuxenteam. Habiliteringsmottagningen i Katrineholm ligger på Kullbergska sjukhuset. Vi tillhör Division psykiatri och funktionshinder.
Du erbjuds:
Friskvårdpeng
Flextidsavtal med flexibla arbetstider.
Möjlighet till kompetensutveckling.
Trevliga och erfarna kollegor och chefer.
Mentorskap/handledning av erfaren sjukgymnast/fysioterapeut vid din anställning. Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett roligt, stimulerande och utvecklande arbete enskilt och i team som består av flera olika professioner.
Vi ger insatser individuellt eller i grupp, på vår mottagning eller på individens vardagsarenor. Insatserna riktar sig både till patient, anhöriga och i samverkan med nätverket. Eftersom du kommer vara en viktig kugge i det tvärprofessionella teamet är det viktigt att du tycker om att arbeta med andra och tror på att bästa resultat uppnås tillsammans. Tillsammans med övriga i teamet upprättar du habiliteringsplaner och genomför habiliteringsinsatser. Professionerna träffas regelbundet på länsövergripande yrkesträffar för att diskutera och samverka kring yrkesspecifika frågor. Yrkessamordnare finns inom verksamheten som stöd.
Allmän beskrivning av yrkesgruppens arbetsuppgifter
• Utreda, bedöma, planera, implementera och utvärdera insatser utifrån behov inom: grovmotorisk funktionsnivå, positionering, förflyttning, smärta, andning och cirkulation.
• Information, råd och stöd till patienter, familj och nätverk.
• Pre- och postoperativ bedömning/åtgärd.
• Bedömning och förskrivning av rörelsetekniska/medicinska och ortopedtekniska hjälpmedel.
• Leda gruppverksamhet som t.ex. bassängbehandling eller annan motorikgrupp.
• Vara en konsult gentemot övriga verksamheter inom Kommun och regionen.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut. Erfarenhet av arbete inom området är meriterande och även kunskap om habiliteringens målgrupp.
Körkort B är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och även din förmåga att arbeta tillsammans i team samt samverka med andra aktörer.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100 % eller enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Habiliteringsmottagningen i Katrineholm Malin Carlsson 0150-74717, malin.carlsson@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss i habiliteringsverksamheten!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-20.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
