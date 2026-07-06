Fysioterapeut/sjukgymnast till Habiliteringen Karlshamn
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2026-07-06
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Är du fysioterapeut eller sjukgymnast och vill göra en positiv skillnad för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning? Då kanske du är vår nya kollega på Habiliteringen i Karlshamn! Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Habiliteringen erbjuder insatser till personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, autism och omfattande rörelsehinder. Vi ger evidensbaserad vård utifrån gällande forskning och beprövad erfarenhet. Habiliteringen finns representerad med en avdelning i Karlshamn och en i Karlskrona men vi ser oss som en Habilitering och har ett nära samarbete över länet. Vi är ca 50 medarbetare varav 7 är fysioterapeuter.
För oss är det viktigt med ett personcentrerat samt hälsofrämjande förhållningssätt där vi arbetar för att skapa ett värde för patienten. Därför arbetar vi aktivt med tillgänglighet och ett gott bemötande. Hos oss arbetar du i en verksamhet som är i en lärande process, där du har möjlighet att vara med och påverka utvecklingen.
Som ny fysioterapeut i vår verksamhet får du en grundlig introduktion och yrkeshandledning av erfaren yrkeskollega. Inom ramen för din anställning finns också möjlighet att vara med i utvecklings- och förändringsarbete. Vi ger dig dessutom möjlighet till teamhandledning, regelbundna yrkesträffar, friskvårdsbidrag och fri tillgång till gym.
Om jobbet
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med komplexa och utvecklande patientärenden. Vi arbetar i tvärprofessionella team och du kommer att arbeta både självständigt samt tillsammans med kompetenta yrkeskollegor och teamkollegor. Du får möjligheten att arbeta utifrån ett livsperspektiv och utgöra ett stöd för våra patienter och dess nätverk.
Det dagliga arbetet är varierande. Arbetsuppgifterna består bland annat av neurologiska-, motoriska-, och ortopediska bedömningar. Du kommer också att delta i utredningsarbete, rådgivning, stödinsatser och handledningsinsatser till familjer och nätverk samt utprovning och uppföljning av vissa hjälpmedel. Du kommer också att genomföra CPUP-mätningar och se över 24-timmars positionering. Arbetet är fritt och du planerar själv din kalender i stor utsträckning. Arbetet sker i habiliteringens lokaler men även i patientens närmiljö såsom skola, hem och daglig verksamhet. Det finns möjlighet att utföra vissa administrativa arbetsuppgifter på distans enligt överenskommelse. Ordinarie arbetstider är vardagar 8.00-16.30 och flexavtal tillämpas.
Om dig
Du som söker är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. Vi tar gärna emot nyexaminerade kollegor. Du utgår från patientens behov och involverar patienten samt dess nätverk i arbetet. Du jobbar effektivt tillsammans med andra och ser teamarbete som en tillgång för din profession.
Du tar på ett självklart sätt eget ansvar för ditt arbete, har förmåga att prioritera i arbetsuppgifter och kan snabbt ställa om vid ändrade förutsättningar. Du planerar självständigt din kalender utifrån en helhetssyn på verksamheten och utifrån samarbetet med kollegor.
Du har också ett intresse för att skapa nya arbetssätt tillsammans med andra och ser digitala lösningar som naturliga möjligheter i ditt arbete.
För att trivas och lyckas med arbetet hos oss behöver du även vara prestigelös både inför att ta till dig kunskap och erfarenheter men också inför att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter med kollegor.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
Lasarettsvägen (visa karta
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371 85 KARLSKRONA Arbetsplats
Hälso- och sjukvården Region Blekinge Kontakt
Linda Svensson Avdelningschef Habiliteringen 0455-734392 Jobbnummer
9993216