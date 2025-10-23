Fysioterapeut/Sjukgymnast till Fysioterapimottagning, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjukgymnastjobb / Sundsvall Visa alla sjukgymnastjobb i Sundsvall
2025-10-23
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Fysioterapin i Sundsvall ingår i kliniken Geriatrik, neurologi och rehabilitering. På fysioterapin arbetar 36 personer. Alla jobbar på någon av sjukhusets avdelningar, mottagningar och/eller på fysioterapins egen mottagning.
På mottagningen får du möjlighet att arbeta i en grupp med stort engagemang, trivselfaktorn och högt sammanhållningen. Du har kollegor med hög spetskompetens runt dig dagligen. Vi erbjuder dig ett strukturerat handledarskap samt en närvarande enhetschef. Hos oss har du dina fysioterapeutkollegor nära till hands. Det ger dig trygghet för att du ska utvecklas och verka på bästa sätt i din roll som fysioterapeut hos oss oavsett om du är relativt ny i yrket eller har erfarenhet.
Nu söker vi en fysioterapeut/sjukgymnast till teamet! Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden 2025-12-01 till och med 2026-08-31.
Fysioterapeut/Sjukgymnast till Fysioterapimottagning, SundsvallPubliceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss karaktäriseras av teamarbete kring patienten. I ditt arbete ingår:
Fysioterapeutisk bedömning
Behandling av patienter
Deltagande vid ronder, rehabmöten och vårdplaneringar i olika utsträckning
Hjälpmedelsförskrivning
Arbetet kan innebära besök i patientens hemmiljö. På dessa avdelningar har du kollegor vid din sida, vilket gör att du kommer att ha goda möjligheter till stöd och handledning.
Hos oss har du ett gott bemötande, arbetar flexibelt och självständigt samt främjar god teamsamverkan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Flexibel
Stabil
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2025:144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Anna-Karin Zell +4660182045 Jobbnummer
9571851