Fysioterapeut/sjukgymnast till Barn- och ungdomshabiliteringen, Karlstad
Region Värmland / Sjukgymnastjobb / Karlstad Visa alla sjukgymnastjobb i Karlstad
2026-06-22
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Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre – Välkommen till Region Värmland!
Din arbetsplats
Barn och ungdomshabiliteringen är en länsövergripande specialistresurs för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Målgrupp är barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neurologiskt betingad rörelsefunktionsnedsättning, många har även neuropsykiatriska tillstånd.
På Barn och ungdomshabiliteringen arbetar vi familjeorienterat med barnets behov i centrum för att skräddarsy insatserna. Vi jobbar i tvärprofessionella team, här får du ett varierat arbete med engagerade kollegor samt stor möjlighet att utveckla arbetet. Den största arbetsplatsen är förlagd till Karlstad, men vi har även kontor i Arvika, Kristinehamn och Torsby. Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Fysioterapeutens/sjukgymnastens arbetsuppgifter i teamet är att bedöma och behandla barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Arbetet innebär också utprovning och uppföljning av hjälpmedel samt konsultation till personer i barnets eller ungdomens närmiljö.
Du får:
Arbeta i tvärprofessionella team utifrån en helhetssyn på insatser riktade till barn/ungdomar med funktionsnedsättning.
Möjligheter att påverka såväl verksamhetens som den egna professionens innehåll och utveckling.
Goda möjligheter till kompetensutveckling internt och externt både yrkesspecifikt och habiliteringsövergripande.
Mentorstöd
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut. Körkort krävs då det ingår resor i tjänsten. Leasingbil finns. Erfarenheter inom habilitering är meriterande.
Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga och är intresserad av utvecklingsarbete utifrån din profession. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande så vi ser fram emot din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
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651 82 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och ungdomshabilitering 2 Kontakt
enhetschef
Carina Branhammar 010-8316290 Jobbnummer
9972651