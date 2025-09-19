Fysioterapeut/Sjukgymnast sökes till Kista Rehab!
Vill du bli en av oss!
Vi söker nu en fysioterapeut/sjukgymnast för tillsvidaretjänst på vår mottagning Kista Rehab.
Tjänsten kan innebära både mottagningsarbete och arbete i vårt hemrehabteam.
När du blir vår kollega, blir du en av drygt 20 personer som arbetar på Kista Rehab i fräscha lokaler mitt i Kista Galleria. Vi som arbetar i Kista är sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt en kiropraktor.
Kista Rehab är en del av Rehab Västra som är en egen resultatenhet inom Stockholms Läns sjukvårdsområde, SLSO med uppdrag att bedriva primärvårdsrehabilitering och tilläggsuppdrag för neuroteam i öppenvård. Våra mottagningar finns i Bromma, Ekerö, Kista och Spånga. Tillsammans är vi ca 70 medarbetare. Du kan läsa mer om oss på Kista rehab (regionstockholm.se)
Vårt arbete präglas av arbetslust och stort engagemang i våra patienter. Vi tycker att det är viktigt med en hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och privatliv. Här satsar vi på kompetensutveckling, flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta digitalt hemifrån och förmåner så som ett generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till friskvård på arbetstid och fri sjukvård. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms Läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast inom primärvårdsrehab möter du patienter i alla åldrar och från olika kulturer. Patienterna har en mängd olika typer av sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar där arbetet ställer krav på bred kompetens.
Du arbetar självständigt men rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med övriga professioner. I arbetsuppgifterna ingår bedömning och behandling individuellt och i grupp.
Du tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta över yrkesgränserna.
Vid mottagningen arbetar vi även med arbetsförmågebedömningar, demensutredningar, patientutbildning samt har ett nära samarbete med vårdcentral. Stora möjligheter finns att kombinera tjänsten med särskilda uppdrag inom verksamheten.Kvalifikationer
Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut
Erfarenhet av arbete i primärvård ses som mycket meriterande och/eller vidareutbildning på högskolenivå
B-körkort
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 40 tim/vecka med flexibla arbetstider. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Önskvärda kompetenser:
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. För att arbeta i vår verksamhet innebär det att du har följande kompetenser:
Är lojal och ansvarstagande för både ditt eget arbete och verksamheten
Är flexibel och har god samarbets- och kommunikativ förmåga
Har ett strukturerat arbetssätt och klarar stressiga arbetssituationer
När du arbetar i patientens hem måste du klara av att vistas i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känsligt för röklukt
Övrig information:
Urval sker löpande under annonseringstiden och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag passerat varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
