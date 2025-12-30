Fysioterapeut/Sjukgymnast Rehabiliteringsmedicin, Neurocentrum
Vi söker en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som vill arbeta inom rehabiliteringsmedicin. Rehabiliteringsmedicin är en länsövergripande specialistverksamhet som erbjuder rehabilitering till personer i arbetsför ålder som har drabbats av neurologiska skador och sjukdomar. De vanligaste diagnoserna är hjärnskada och ryggmärgsskada och vi träffar patienter inom slutenvård, dagvård och öppenvård. Arbetet sker i team kring patienten där även närstående är en viktig del. I teamet ingår fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, neuropsykolog, kurator, undersköterska, sjuksköterska, rehabassistent och läkare. På Rehabiliteringsmedicin arbetar idag fem erfarna sjukgymnaster.
Neurocentrum är en bred verksamhet som består av öppenvårdsmottagningar inom neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin samt tre slutenvårdsavdelningar. Vi arbetar med utveckling av vårdkedjor för våra patientgrupper i nära samverkan mellan olika professioner och över specialitetsgränser, både internt på kliniken och externt i regionen. Utbildning och forskning sker i samarbete med Örebro Universitet. Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. USÖ har ca 550 vårdplatser och 3 500 anställda. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med bedömning och rehabilitering och följer patienterna under en längre tid i rehabprocessen. Du planerar och genomför själv den fysioterapeutiska träningen och samarbetar med våra två undersköterskor som kan assistera vid träning och genomföra behandling som du delegerar. Vi har regelbundna rehabsamtal tillsammans med patient och närstående där vi tillsammans formulerar och följer upp mål för rehabiliteringen. Vi arbetar även med information och utbildning till patient, närstående och annan personal som har kontakt med patienten.
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Som person vill vi att du uppskattar att arbeta såväl självständigt som i team. Du är en person som trivs med att samverka kring patienterna och är lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du är noggrann i ditt arbete och vill bidra med att utveckla verksamheten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med patienter med hjärn- eller ryggmärgsskada.
